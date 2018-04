Jedno z nejlepších safari v Africe a za dobré peníze. Etosha

Může se hodit Jak se tam dostat

Cesta do Namibie (vízum nutné) bývá spojena s návštěvou Republiky Jižní Afrika (bez víza). Letenky do Namibie jsou drahé, mnohem lacinější je letět do Johannesburgu nebo Kapského Města a pokračovat autem. Pronájem auta si zařiďte předem přes některou z mezinárodních půjčoven (např. www.avis.com), ujistěte se, zda podmínky umožňují překračovat státní hranice, a připravte se na velké vzdálenosti (z Kapského Města je to do Etoshe přes 1 500 km). Pro návštěvu Národního parku Etosha stačí běžný automobil s náhonem na dvě kola. Kolik to stojí

Dva dny strávené v NP Etosha (s jedním noclehem) vám umožní projet a zažít všechna zajímavá místa v individuálně přístupné části parku.

Náklady: za vjezd do parku se vybírá poplatek 80 NAD (namibijských dolarů) na osobu a den (1 NAD = 2,50 CZK), poplatek za auto je 10 NAD. Za kempování zaplatíte od 200 NAD, dvoulůžkový pokoj v lodgi přijde na 650 NAD. Kdy vyrazit

V letním období (prosinec až březen) sice i v Etoshe občas prší, ale krajina je zelenější a zvěř je po parku více rozprostřena. V zimě (červen až září) je sucho, jasnější vzduch a lepší přehled po okolí, ale zvířata se kvůli suchu více koncentrují kolem napajedel. Užitečné weby

Webové stránky o turismu v Namibii najdete na adrese www.namibiatourism.com.na (mj. anglicky a německy). Detailní informace o parku Etosha obsahují stránky řady agentur, které nabízejí organizovaná safari, např. www.namibia-travel.net.

Užitečné informace poskytne i adresa www.namibweb.com. Mapy © Google