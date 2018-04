Jednadvacet muzeí, galerií a zajímavostí, kam se podíváte zadarmo

Šťastné pondělky v Zoo Praha

Zoo Praha nabízí každé pondělí vybraným návštěvníkům vstup za symbolickou korunu.

Každé pondělí od ledna do konce roku nabízí Zoo Praha vstup za symbolickou korunu vybraným návštěvníkům. Někdy akce Happy Mondays platí pro všechny, kdo do zoo přijedou na kole, na bruslích nebo parníkem, jindy zase pro rodiče s dětmi v kočárcích, šátcích nebo krosnách. V červenci tak symbolickou korunu budou platit děti z dětských domovů, v srpnu ti, kteří si letos koupili zájezd s CK Čedok, v září se štěstí usměje na účastníky fotosoutěže Zoo Praha, v říjnu platí šťastné pondělky pro všechny adoptivní rodiče zvířat pražské zoo, v listopadu pro ty, co přijedou do zoo městskou hromadnou dopravou a v prosinci úplně pro všechny kromě psů, a to do 21. prosince. Sleva vždy platí pro jednoho dospělého; děti do 3 let mají vstup zdarma, děti od 3 let platí běžné vstupné.

Vojenská muzea v Praze a v Lešanech

K muzeím nabízejícím bezplatný vstup po celý rok patří Armádní muzeum v Praze na Žižkově.

K muzeím nabízejícím bezplatný vstup po celý rok patří pobočky Vojenského historického ústavu v Praze, tedy jak Armádní muzeum na Žižkově, tak Letecké muzeum v areálu historického vojenského letiště Praha-Kbely. Armádní muzeum je otevřené celý rok denně, Letecké muzeum od května do konce října. Zadarmo se podíváte také do Vojenského technického muzea v Lešanech u Týnce nad Sázavou. To bývá otevřené v červenci a srpnu denně mimo pondělí, v červnu a září pouze o víkendech. V sobotu 29. srpna se sem můžete vypravit na 13. Tankový den, v sobotu 26. září se pořádá Dětský den.

Kdy zadarmo do galerií a muzeí?

Moravská galerie v Brně zrušila vstupné do všech stálých expozic už před dvěma lety.

S doslova revoluční novinkou na české poměry přišla před více než dvěma lety Moravská galerie v Brně, když zrušila vstupné do všech svých stálých expozic. Zdarma si tak můžete prohlédnout sbírky starého umění v Místodržitelském paláci, moderního umění v Pražákově paláci a užitého umění v Uměleckoprůmyslovém muzeu. Všechny expozice mají otevřeno denně od středy do neděle od 10.00 do 18.00 hodin, ve čtvrtek až do 19.00 hodin.

Každou neděli a každou první středu v měsíci se zadarmo podíváte do Muzea umění a Arcidiecézního muzea v Olomouci.

Každou neděli a každou první středu v měsíci se zadarmo podíváte do Muzea umění a Arcidiecézního muzea v Olomouci, každou neděli pak nabízí volný vstup Galerie výtvarného umění v Ostravě a Alšova Jihočeská galerie, tedy expozice v Zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou, ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích a Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni.

Volný vstup do všech expozic nabízí každou středu Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, každý čtvrtek Oblastní galerie v Liberci.

Bezplatně za zázraky vědy a techniky

Zadarmo si prohlédnete také Infocentrum jaderné elektrárny Temelín v jižních Čechách.

Zdarma jsou přístupná také infocentra ČEZ, která v řadě případů nabízejí zajímavé multimediální expozice nebo exkurze. Mezi ty nejlepší a nejrozsáhlejší patří Infocentrum jaderné elektrárny Temelín v jižních Čechách, Infocentrum jaderné elektrárny Dukovany na Vysočině a Infocentrum elektrárny Ledvice mezi Bílinou a Teplicemi.

Bezplatně se podíváte také do Infocentra Obnovitelné zdroje v secesní budově malé vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové, kde odhalíte možnosti využití alternativních energetických zdrojů.

Zdarma se nabízejí také sezonní exkurze k přečerpávací vodní elektrárně Dalešice, kam ovšem z bezpečnostních důvodů smí jen osoby starší 12 let. Od začátku června do konce září bývá také otevřené Infocentrum malých vodních elektráren Vydra a Čeňkova Pila se stálou expozicí Šumavská energie; najdete je v budově „velké“ elektrárny na Čeňkově Pile na Šumavě.