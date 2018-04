Jedna z nejúžasnějších horských túr v Česku. 50 km přes Bílé Karpaty

Průběh trasy

Vápenky (450 m) – Velká Javořina (970 m), modrá – Květná (350 m), zelená – Nová hora (552 m), zelená – Březová, Staré díly (370 m), zelená – Velký Lopeník (911 m), zelená – Lopenické sedlo (690 m), zelená – Mikulčin vrch (798 m), zelená – Obecní háj (530 m), červená – Studený (640 m), červená – silnice Strání–Březová (460 m), červená – Velká Javořina (970 m), červená – Vápenky (450 m), modrá.

Jednotlivé výstupy

Vápenky – Velká Javořina: 520 m

Květná – Nová hora: 200 m

Staré díly – Velký Lopeník: 540 m

Lopenické sedlo – Mikulčin vrch: 100 m

Obecní háj – Studený: 110 m

silnice Strání-Březová – Velká Javořina: 510 m

Celkové převýšení

2000 m (je zde započítáno i několik drobných výstupů, které předchozí výčet brake pointů nezachycuje – např. kóta 607 m sz. od Březové nebo kóta Obecnice 597 m sz. od Strání aj.)

Časový průběh

0 km Vápenky 6.00

6 km Velká Javořina, chata 7.30

11 km Květná 8.30

Janáčkova kyselka 9.10 (přestávka do 9.45)

19 km Velký Lopeník 11.05 (přestávka do 11.15)

23 km chata Jana 12.00 (přestávka do 12.50)

33 km Březová rozc. 14.45 (přestávka do 15.00)

37 km silnice Strání–Slavkov 15.55

40 km Kamenná búda 16.30 (přestávka do 16.45)

45 km Velká Javořina 17.45 (přestávka do 18.00)

50 km Vápenky 19.10