Jedna z nejhezčích túr světa. Přes duhové hory ostrova ledu a ohně

může se hodit Doprava:

Na oba konce túry jezdí z Reykjavíku veřejná doprava – terénní autobusy společnosti Austurleid. Autobusy jezdí do Landmannalaugaru přibližně mezi 11. červnem a 14. zářím; do Thorsmörku mezi 1. červnem a 15. zářím. Landmannalaugar je dosažitelný i běžným osobním autem, do Thorsmörku potřebujete naopak plnokrevné terénní auto. Mezinárodní letiště se nachází v Keflavíku, asi půl hodiny od hlavního města. Ubytování:

Na trase i na obou jejích koncích leží turistické chaty, které spravuje společnost Iceland Touring Association. Chaty jsou otevřené celoročně a mají kuchyňku. Spí se ve vlastních spacácích. V sezóně se pro velký zájem o ubytování doporučuje rezervace (více informací a rezervace na www.fi.is). Táboření je povoleno poblíž chat.



Kdy se na túru vydat, počasí:

Ideální doba pro absolvování túry nastává od konce června do začátku září. V červnu se ve vyšších polohách nachází ještě dost sněhu, který zpomaluje postup a ztěžuje orientaci. Počasí na Islandu se vyznačuje rychlými změnami, často fouká silný vítr a i v létě může přijít sněhová vánice. Mapy © Google Duhovými horami po Islandu