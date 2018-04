Jedlová: sjezdovky s rozhlednou

Největší lyžařské středisko v Lužických horách je na Jedlové. Pro automobily je tu obecní parkoviště. K dolní stanici vleků smějí zajíždět jen lidé, kteří jsou ubytovaní v chatě Slovanu Varnsdorf. Do střediska mohou lidé přijet i vlakem do zastávky Jedlová nebo autobusem do přilehlého Jiřetína pod Jedlovou. Ubytovat se a občerstvit mohou lidé v chatě na vrcholu Jedlové nebo ve zmíněné chatě Slovanu. Lyžaři ubytovaní v této chatě navíc získají slevu na vleky. U každého vleku funguje bufet. Ve středisku jsou dva kotvové vleky. Pro zkušenější lyžaře delší, více než kilometr dlouhý, a kratší pro děti. Pro běžkaře je tu připravený pětikilometrový okruh. Trasa začíná na zřícenině Tolštejn a vede kolem hory. Na vrcholu Jedlové stojí rozhledna, odkud je výhled po okolí. Výhodou areálu je i to, že leží blízko Varnsdorfu, kde je bazén se saunou, muzeum a hraniční přechod do Německa.