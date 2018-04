O čem si můžete nechat jen zdát. V letadle byli jen dva cestující

Bylo to štěstí, jaké obyčejného pasažéra hned tak nepotká. Letadlo americké letecké společnosti mělo namířeno - s velkým zpožděním - z Clevelandu do New Yorku. A zatímco právě kvůli značnému časovému skluzu všem ostatním cestujícím letenky „přebukovali“, na Chrise O´Learyho zapomněli. Aerolinka proto rozhodla, že muže do New Yorku dopraví.

Šťastný pasažér se okamžitě nafotil a snímky vzápětí vystavil na Twitter s komentářem: „Nedělám si legraci, v tomhle letadle jsem úplně sám.“

K výjimečné situaci přispělo extrémně špatné počasí, které způsobilo zpoždění řady letů na Severovýchod. Let 6259, který běžně obsadí 76 lidí, byl o šest hodin zpožděn, přičemž Chrise O´Learyho zapomněli přeřadit na jiný let.

Ale úplně sólový let to nakonec přece jen nebyl. Těsně předtím, než letadlo začalo rolovat, přiběhl na poslední chvíli ještě jeden cestující. S Chrisem O´Learym se však nijak nedružil, sklopil si sedadlo a celou cestu prospal.

„Byl to let, na který nikdy nezapomenu ... bez některých otravných spolucestujících. Žádné křičící děti, nikdo, kdo na plné pecky poslouchá nějakou muziku, nikdo, kdo by mě trápil sklápěním sedadla nebo si sundával boty,“ řekl šťastný pasažér pro zprávy ABC, které citoval server CNN.