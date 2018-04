Jedinečný kulturní zážitek na pomezí Čech, Moravy a Rakouska

Slavonice Fest se po roce vrací do Slavonic

Druhý ročník kulturního a hudebního festivalu Slavonice Fest přichází s bohatým kulturním programem. Na své si zde přijdou milovníci filmů, hudby i nikdy nekončících tanečních parties. Ve Slavonicích se nebudou nudit ani vaše ratolesti, pro které je připraveno promítání toho nejlepšího z archivu Večerníčka u příležitosti oslav jeho padesátých narozenin.

Bohatý filmový program se bude promítat na pěti místech v centru města.

Festival bude probíhat od 6. do 10. srpna na různých místech v centru města. Zahájení filmového programu se uskuteční ve čtvrtek 6. srpna promítáním filmu Ondřeje Trojana Želary, nominovaného na Oskara. Vstupné na promítané filmy je možné zakoupit formou jednodenních až čtyřdenních filmových akreditací.

Jednodenní akreditace jsou v prodeji za 350 korun, čtyřdenní za 1100 Kč a celofestivalová Golden akreditace, která zahrnuje vstupy na všechny festivalové akce, je k dispozici za 2400 Kč. Na festivalu je možnost zakoupit také jednotlivé vstupné na hudební i filmový program, které se pohybuje od 80 Kč do 420 Kč.

To nejlepší z filmu

Filmová část festivalu nabídne divákům 35 snímků promítaných ve čtyřech sálech v centru města a v letním kině. Návštěvníci se mohou těšit na přehlídku českých i zahraničních filmů. Tuzemskou tvorbu na Slavonice Festu zastoupí například film Domácí péče, který nadchnul obecenstvo na Mezinárodním festivalu v Karlových Varech, nebo Kobry a užovky.

Za svůj mimořádný herecký výkon v druhém jmenovaném získal Kryštof Hádek křišťálový globus. Ze zahraniční tvorby bude k vidění například Prázdné místo podle knihy J. K. Rowling, Divoké historky, rakouský film oscarového režiséra Michaela Hanekeho Bílá stuha a mnoho dalších.

Hudební výběr pro každého

Slavonice Fest nabídnou bohatý hudební program, který byl volen tak, aby si na své přišly všechny věkové kategorie návštěvníků. O odpolední program festivalu se postarají například MIG 21, Wohnout, Tatabojs, The Plastic People of the Universe, Jiří Schmitzer a M.T.O. Pro ty, kteří ještě nebudou nasyceni hudební atmosférou, bude v Kulturáku připravena nekončící afterparty pod vedením předních DJ’s.

Během čtyř dnů vystoupí více než 20 hudebních umělců.

Při návštěvě Slavonického festivalu by žádný návštěvník neměl opomenout prohlídku tohoto krásného malebného města, které proslavily zejména renesanční památky. Kromě jedinečných renesančních domů se zdobenými štíty, psaníčkovými či figurálními sgrafity můžete navštívit také systém středověkých odvodňovacích štol a kanálů. Není divu, že jsou Slavonice od roku 1961 památkovou rezervací a usilují o zařazení na Seznam památek světového kulturního dědictví UNESCO.