Jediné, co potřebujete na Kubě, bývají dolary

RadyPokud se vybavíte dostatkem amerických dolarů, nebudete mít při návštěvě Kuby žádné problémy, protože za tvrdou měnu seženete prakticky vše. Dnes je již zbytečné vyměňovat dolary za kubánská pesa, protože se staly všeobecně a všemi příjímané.Praktické je však mít především dostatek bankovek co nejnižších hodnot - při běžných výdajích se tak vyhnete potížím s vracením peněz. Přestože byste měli zpátky dostat rovněž dolary, Kubánci někdy řeší jejich nedostatek používáním takzvaného konvertibilního pesa. Pokud se vám dostanou do rukou tyto hybridní peníze, zoufat nemusíte. Běžně s nimi můžete platit a při odjezdu ze země vám je na letišti smění opět na dolary. Samozřejmě pokud o to požádáte.Schizoidní stav jinak nemilovaného kubánsko-amerického soužití má však celou řadu dalších absurdních variant. Přinejmenším jednu z nich by měl i český návštěvník ve vlastním zájmu znát.Američané, jak známo, nesmějí kvůli embargu, které na havanský režim uvalila jejich vláda, Kubu soukromě navštěvovat. Někteří tak samozřejmě činí, vždy však dbají na to, aby jejich pas zůstal bez jediného záznamu o takové cestě. Kubánští imigrační pracovníci jim to usnadňují, a proto Američanům, ale většinou i ostatním cizincům, dávají vstupní a výstupní razítko na zvláštní formulář, který založí do pasu. Orazítkovaný papír při odjezdu ze země opět odeberou.Podobný postup však není na škodu ani pro držitele českých cestovních dokladů. Jistě to nemusí být pravidlo, ale při pozdějších cestách do Spojených států by se kubánské razítko v pase nemuselo mít rádo s americkým vstupním vízem.A na závěr ještě zpět ke zmiňovaným dolarům. Nejenže je budete potřebovat po celou dobu pobytu na Kubě, ale neobejdete se bez nich ani při odletu. Neměli byste totiž zapomenout vyšetřit si na poslední den dvacetidolarovku. Budete ji potřebovat na zaplacení letištní taxy.