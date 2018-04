Jediná otevřená sjezdovka v Česku je na Černé hoře

Sjízdný zůstává tři sta metrů dlouhý svah v horní části sjezdovky Anděl na Černé hoře v Janských Lázních. Po čtrnáctidenní přestávce způsobené nepříznivým počasím se tam od úterka lyžuje přibližně na třiceti centimetrech technického sněhu.

"Pokud to podmínky dovolí, bude se na sjezdovce lyžovat každý den. Celodenní permanentka bude stát od soboty 300 korun, děti do 10 let zaplatí 200 Kč. V její ceně je zahrnuta i zpáteční jízda kabinovou lanovkou,“ informuje Petr Hynek ze společnosti Mega Plus, která lyžařský areál v Janských Lázních provozuje. Více informací o středisku ZDE.

V pátek 15.12. si můžete zalyžovat ještě za sníženou cenu 200 Kč.





Běžkaři na Horní Mísečky

Běžecké stopy na Černé hoře jsou kvůli nedostatku sněhu nesjízdné. Tříkilometrové běžecké kolečko nabízí pouze skiareál na Horních Mísečkách nad Špindlerovým Mlýnem. "Udržujeme na něm asi deset centimetrů sněhu, ale podle předpovědi počasí na příští dny mám obavy, že i ten brzy roztaje,“ uvedl ředitel špindlerovského Skiareálu Jiří Beran.

Všechny špindlerovské sjezdovky jsou stále nesjízdné, a tak pořadatelé museli zrušit připravované velkolepé zahájení letošní lyžařské sezony, které se mělo odehrát o víkendu. Od pátku do neděle měly na sjezdovkách probíhat soutěže pro lyžaře i snowboardisty doprovázené živými koncerty rockových kapel.





Klikni na infografiku pro zvětšení