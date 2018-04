Jediná hora v Česku s vlastní hymnou i vlajkou

"Ještěd dostane vlastní vlajku příští měsíc při příležitosti 35. výročí jeho otevření,“ řekla manažerka oslav Jitka Mrázková. "Je to skvělá stavba, ocenění si zaslouží."

Pořadatelé oslav vyhlásili na podobu vlajky veřejnou soutěž, oslovili také všechny školy a školky ve městě. Zapojit se do ní ale může kdokoli. Prapor by měl být z textilie o rozměrech 42 krát 60 centimetrů nebo 60 krát 84 centimetrů. "Na jeho zhotovení lze použít libovolné techniky, například výšivku, aplikace, patchwork, barvy na látku, sítotisk nebo gumopotisk. Vlajka musí být neblednoucí a voděodolná," podotkla Mrázková.

Návrhy vlajek musí lidé, kteří se chtějí do soutěže zapojit, odevzdat do konce června do libereckého Městského informačního centra. Všechny návrhy budou vlát před Ještědem při jeho oslavách a potom při dalších významných událostech, které se v atypické budově uskuteční. Tři nejzajímavější vlajky budou oceněny poukázkami na pobyt v horském hotelu Ještěd.

Hymnu má Ještěd už přes 20 let, v roce 2006 mu stovky lidí upletly 3,5 kilometru dlouhou šálu a vloni z ní pak módní návrháři vytvořili elegantní bikiny, do kterých věž oblékli.

Horský hotel a vysílač Ještěd, jedinečná budova ve tvaru rotačního hyperboloidu, stojí na místě hotelu, který v roce 1963 vyhořel. Novostavba byla dokončena roku 1973. Autor věže, liberecký architekt Karel Hubáček, získal za projekt v roce 1969 mezinárodní Perretovu cenu.

Hotel a vysílač na Ještědu je kulturní památkou a rovněž se pyšní oceněním stavba 20. století. Stavbu vlastní České radiokomunikace, v dubnu ji nabídly Libereckému kraji za 75 milionů korun. Město Liberec o ni zájem nemělo, kraj o Ještěd stojí. Podle odhadů potřebuje stavba investice za desítky milionů korun, mimo jiné na rekonstrukci interiéru, která by umožnila zápis na seznam památek UNESCO.