Jedete prvně na vodu?

Vodáci ve své terminologii definují řeku jako množinu kamenů, bahna, ryb,vzácně pak raků a vody. Podobně jako zemědělci nemají rádi dlouhodobé slunečné předpovědi, protože místo plavby pak přijde otravné přenášení lodí kamenitým korytem. Proto vyražte na vodu tehdy,když voda je.Kromě lodi a pádel zakupte lodní pytel - pogumovaný vak, do kterého nacpete vše, co se nemá namočit. Navrch uložte náhradní úbor pro případ »cvaknutí«. Doklady,peníze a fotoaparáty zabalte ještě do igelitových sáčků. Oblečení volte podle počasí, hodí se i nepromokavá bunda. Na nohy vyberte nějaké starší sportovní boty a počítejte s tím, že si je určitě namočíte. Na lodi se snažte alespoň v základech respektovat vodácké zákony. Kormidelník má na starosti hlavní směr plavby - vede loď tam, kde je nejsilnější proud, vyhýbá se mělčinám, podemletým břehům. Protože však přes spolujezdce na přídi dobře nevidí, odpovídá za detaily »háček«. Platí nepsané pravidlo, že zatímco háček drží lano, kapitán nasedá. Během plavby háček sleduje tok a upozorňuje kapitána na všechny nástrahy řeky. Při přistání vyskakuje do vody jako první a stará se o pevné ukotvení plavidla. V čase, kdy kormidelník odpočívá, háček vysouší dno lodi, případně vaří, m yje nádobí, předehřívá spacák, odhání obtížný hmyz... Podle vodáckých zákonů je háček povinen bez reptání plnit rozkazy kormidelníka. Jenže háček se obvykle nesmíří s úlohou bezprávného mužstva. Problém spočívá v tom, že háček bývá obvykle Ona a kapitán On. A tak se pro většinu zamilovaných dvojic stává první společná plavba tvrdým křestem partnerského vztahu. Nechce-li být háček ke škodolibé radosti mnoha cyniků označován za pouhou biomasu, sloužící k dopřednému pohybu lodi, měl by kromě pádlování zvládnout i přitahování a odlamování. Musí vědět, že nesmí přestat pádlovat ani v hrozivě vyhlížejících šlajsnách, kde se noří po pás do vln. Hysterický křik a ruce nad hlavou jsou totiž jistou cestou do vody. Cvaknutí (čochtnutí, otočení, udělání) je v odborné terminologii okamžik, kdy nahromadění háčkových chyb způsobí totální narušení stability lodě. Nejčastější příčinou jsou kameny pod hladinou. V odácký slovník uvádí, že jde o přírodní horninu, která se téměř vždy vyskytuje v dráze lodi. Bohužel začátečník kámen těžko rozliší od peřeje. Obojí totiž vlní vodu. Ovšem zatímco peřeje mají tvar špičaté stříšky s kohoutem na vrchu, nad kamenem se voda jen lehce zvedá a čeří se až nárazem o překážku. Zkušený háček rozpozná kámen z dálky a včas upozorní kormidelníka na potřebu změnit směr. Greenhorn naopak panikaří před neškodnými peřejemi, aby v příštím okamžiku přehlédl opravdový balvan, který prorazí dno lodi. Další odborné termíny, které se mohou hodit: Olej - neoblíbená část řeky, kde rychlost proudění je pomalejší, než úplně pomalá chůze. Peřeje - nejvyhledávanější úseky toků s velkým výskytem kamenů, kde voda konečně teče, vědeckou terminologií označovány symboly WW I (lehká) - WW VI (na hranici sjízdnosti).