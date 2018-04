Jedete na zájezd? Pozor na smlouvu!

Na první pohled to vypadá náramně jednoduše. Vyberete si zájezd, zaplatíte, odjedete, strávíte pobyt a zase vás odvezou domů. Vše zařídí cestovní kancelář. Ale pozor! Dobře si prostudujte smluvní podmínky, které vám nechají podepsat.Mnoho problémů, jež při dovolené vznikají, se totiž zpětně týká právě toho, že zákazník odjíždí na dovolenou bez toho, že by věděl, co vlastně kancelář pro něj ve smlouvě připravila. Než tedy zaplatíte a než si definitivně vyberete, prostudujte si smluvní podmínky, které vám v každé kanceláři předloží (pokud smlouvu nemají, tak radši podobnou firmu okamžitě opusťte, je nedůvěryhodná). Mohlo by se zdát, že studovat smlouvy, které někdy představují i několik hustě popsaných stran, je zbytečné. Omyl! Dočtete se tam věci, o nichž většinou nemáte ani tušení. Například že v hotelu, který jste si objednali podle katalogu, nakonec bydlet nebudete, protože pokoje byly takzvaně přebukovány, tedy že do jedné místnosti by mělo přijít více hostů, než se tam vejde. Můžete se rozčilovat, jak chcete, stává se to a vy možná ani nevíte, že jste s něčím podobným již souhlasili ve smlouvě. Také "podepíšete", že když je charterový let cestovní kanceláře z nějakých důvodů zrušen, prostě musíte letět jiným. Ale že vám v případě pozdního odletu či odjezdu (například z důvodu špatného počasí) cestovní kancelář není povinna nahradit čas, které jste tím ztratili, a dovolenou vám neprodlouží. Ty slušnější firmy vám možná dají nějakou kompenzaci (popřípadě i finanční), jenže dojem ze "zkažené" dovolené ve vás přetrvá. Přitom v mnoha případech vám vlastně nemusí dávat vůbec nic - prostě jste podobné podmínky podepsali. A že bydlíte někde na Mallorce blízko hlučné diskotéky a vaše děti či babička nemohou usnout? Ale, ale, ve smlouvách se také můžete dočíst, že něco podobného je na zájezdech možné. Jednoduše řečeno, cestovní kanceláře většinou konstruují smlouvy tak, že se s vámi klidně budou po vašich případných připomínkách i soudit, protože "právo" je podle podepsaných dohod na jejich straně. Zákazník zde sice není většinou nijak šizen, ale určitě není v žádné výhodě. Ve výhodě je prakticky vždy a v každém bodu podobných smluv firma, jež zájezdy pořádá. Ani nejdelší výčet "právních fint" cestovních kanceláří samozřejmě ještě nemusí znamenat, že vás chce někdo podvést či okrást. Je to však systém prodeje, který je na celém světě běžný. A čím větší pořadatel zájezdů, tím propracovanější systém ochrany vlastní firmy. Přes zdánlivou velkou délku a mnoho bodů smluv, jež vám nevyhovují, se samozřejmě můžete s důvěrou svěřit dobrým kancelářím, jichž je nemálo. Je ovšem vždy dobré se před podpisem se smlouvou podrobně seznámit (většinou jsou uveřejněny již v nabídkových katalozích), protože budete konečně přesně vědět, co vás čeká, a můžete se vyhnout i mnoha nepříjemným potyčkám s pořádající firmou po vašem návratu z dovolené.