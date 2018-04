Jedete na Jadran? Kompletní přehled změn a novinek

V dotazníku se vyplňují údaje o trvalém bydlišti, rodné číslo a číslo pasu. Dále je třeba vyznačit účel cesty zaškrtnutím jedné ze tří možností: turista, návštěva příbuzných, ostatní. Do dotazníku se vepíšou i údaje o tom, kdo dítě doprovází.

Formulář nemusí mít dítě, které cestuje letadlem a má potvrzení od letecké společnosti. Výjimku dalo Chorvatsko i organizovaným pobytům pro děti. Seznam účastníků musí předat úřadům její organizátor.

Chorvatské turistické sdružení, které shromažďuje údaje o všem, co se týká českých turistů, zatím neví o žádném případu, kdy by policisté někoho nevpustili do země kvůli chybějícímu souhlasu rodičů. Podle zákona se to však stát může.