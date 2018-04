Jedete do Vídně? Stavte se v deštném pralese

Zoologická zahrada ve Vídni se nachází na okraji parku zámku Schönbrunn. Metrem U4 se dopravíte ke stanici Hietzing, kde se v ulici Maxingstrasse 13b nachází hlavní vstup do zahrady. Výhodou je, že se v této části města dá bez problémů i zaparkovat. Vstupné: Dospělí 300 Kč, děti do 6 let 120 Kč, důchodci 180 Kč, další slevy pro učitele a skupiny

Otevřeno: květen - září od 9:00 - 18:30, říjen - 9:00 - 17:30, listopad - únor - 9.00 - 16:30, březen - 9:00 - 17:30, duben - 9:00 - 18:00 Další informace na internetu na adrese www.zoovienna.at.