Jedete do Maďarska? Připravte si peníze!

17:53 , aktualizováno 17:53

Nejméně 15.000 forintů (asi 2000 kč) musí mít od ledna příštího roku kromě cestovního pasu cizinec, který bude chtít vstoupit do Maďarska. V případě, že touto sumou nedisponuje, maďarské pohraniční a celní orgány jsou povinny mu odmítnout vstup do země. Nový zákon stanovuje, že cizinec musí disponovat při vstupu do Maďarska nejméně s třiceti procenty aktuální minimální mzdy, která od ledna bude činit 50.000 forintů (6500 kč).