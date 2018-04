Jedenáct věcí, které byste měli vědět o řetězu na kolo

Nákup jízdního kola dokáže pěkně provětrat peněženku. Jaký rám je nejvhodnější? Jaké brzdy jsou nejúčinnější? To jsou nejčastější otázky většiny nakupujících. Slovo řetěz přitom většinou vůbec nepadne. Přesto jde o důležitou součást bicyklu, která by se neměla úplně přehlížet.

1. Neexistuje univerzální řetěz na všechna kola

Jeden řetěz na všechny typy kol je nesmysl, vysvětlují odborníci. Existují totiž hned čtyři typy a ty se rozhodně nedají vzájemně zaměňovat. Na bicykly s jedním převodem; na kola s pěti, šesti, sedmi a osmi zadními převodovými kolečky; na kola s devíti kolečky. Do posledních dvou skupin spadají horská a trekkingová kola. Úplně speciální skupinou jsou silniční kola s desetikolečkem. Liší se od sebe šířkou řetězu, na kterou je třeba dát si při nákupu toho náhradního pozor. U silničních strojů jsou nejužší.





2. Řetězy z horších sad kol se nehodí na ty lepší

Jednotliví výrobci prodávají různě kvalitní řady kol s různě kvalitními komponenty. "Na nejméně kvalitní sadu musíte mít i odpovídající řetěz. Když použijete řetěz z nejvyšší sady na některou méně kvalitní, tak vám sice vydrží, ale bude vám ničit pastorky a převodníky," vysvětluje odborník na kola Josef Tetek.

3. Komponent je třeba pravidelně vyměňovat

Cyklistický řetěz má omezenou životnost. Stará pravda našich otců, že na favoritu používali jeden řetěz patnáct let, už dnes neplatí. "Na měsíce nebo týdny to nepředpovím, ale na jeden řetěz ujedete přibližně patnáct set kilometrů," říká Jiří Fiala z obchodu Krab Cycles.

Pokud rádi jezdíte na kole z Prahy do Brna a zpátky, tak byste měli řetěz vyměnit již při třetím příjezdu do moravské metropole. Při klidné jízdě může podle Josefa Tetka řetěz vydržet i dva a půl tisíce kilometrů. To obecně platí pro všechny typy.

4. Vytahaný řetěz se nedá opravit

Vytahaný řetěz musí rovnou do šrotu. Nedá se opravit. Kdyby zůstal na stroji delší dobu, zničí nejčastěji používané převodové kolečko nebo celou zadní kazetu.

5. Používání poškozeného řetězu se prodraží

Když se nasadí nový řetěz na poničenou zadní kazetu, začne to na poškozeném kolečku přeskakovat. Jediným řešením je nákup nové kazety se zadními převodovými kolečky. Po jednom se totiž většinou neprodávají. A tak se může obyčejná výměna řetězu pořádně prodražit. Za řetěz zaplatíte okolo 450 korun a za novou kazetu okolo tisícovky. I tak je třeba pravidelně vyměňovat i zadní kazetu. "I když jsem opatrný, tak zadní kazeta na mém kole vydrží výměnu tří řetězů a jde pryč," vysvětlil Josef Tetek.





6. Speciální měrka určí míru opotřebení

Ne každý je odborník na kola, a proto nemusí poznat, že je řetěz už "unavený". V jednotlivých článcích se totiž natahuje jen o setiny milimetru, které okem nezaznamenáte. "Když se ale chyba ze všech zhruba 110 článků nasčítá, může to udělat pěknou paseku," upřesňuje Jiří Fiala. Pro tento případ prodávají v obchodech s cyklistickými potřebami speciální laserem vyrobenou mechanickou měrku. Když po vložení do článků řetězu úplně zapadne do čepu, ortel je jasný. Řetěz se musí vyměnit.

7. Křížení řetězu na převodech škodí

Co nejvíc škodí řetězu? Jeho křížení. Když máte vpředu přehozeno na největší tác a vzadu na největší kolečko. Řetěz se napíná přes převodníky a může se tím roztrhnout. Zlaté pravidlo zní: na velký převodník vpředu používejte jen tři nejmenší pastorky vzadu. Na prostřední převodník jezděte tři prostřední pastorky. Na nejmenší převodník jezděte tři největší kolečka vzadu.

8. Dobré zacházení zvýší životnost

Na "zdravotním" stavu řetězu se projeví i to, jak s ním kdo zachází. Odborníci doporučují zlehka šlapat a plynule přehazovat. Když jedete do kopce na těžké převody, tak to řetěz namáhá, ale neničí.

"Když to ale rvete silou a s nenamazaným zkříženým řetězem profrčíte několika brody, pak můžete řetěz odepsat po několika desítkách kilometrů," říká s nadsázkou Jiří Fiala. Kdo si chce užít rychlé adrenalinové jízdy v terénu, plné skoků a nárazů do výmolů, musí počítat s tím, že svůj řetěz zničí mnohem dříve než rodina, která jezdí po rovné asfaltové silnici.

"Ženám řetězy vydrží většinou podstatně déle, protože se k nim chovají mírněji," přiznal s úsměvem Jiří Fiala.

9. Kdo nemaže, velmi brzy dojede

I správné mazání prodlužuje životnost řetězu. Samozřejmostí je ošetření bicyklu po zimě i kontrola po každém náročném výletu. Jednoduché pravidlo zní: Když je řetěz suchý a začne při jízdě "šustit", měl by se namazat. Ochrání ho to před vnějšími nepřáteli, jako je voda, prach nebo bahno. Odborníci na cyklistiku už dnes nedoporučují používání klasických olejů jako v minulosti. Ty řetězu škodí, protože se na ně nabalují nečistoty a prach. Z nich se vytvoří brusná pasta, která ho poškozuje.

V současné době se používají jednoduché spreje nebo přípravky s kapátkem, které obsahují příměs teflonu. Žádný z výrobců kol ovšem nevyžaduje pro své stroje speciální přípravky. Jiří Fiala, který má velké zkušenosti s opravou bicyklů, říká, že on sám nepoužívá žádné speciální cyklistické nádobíčko. "Nejvíce mi vyhovuje mazání od firmy, která vyrábí chemikálie do nástrojů a pro dílny," dodává.





10. V zimě se používají mastnější přípravky

Před nákupem spreje na řetěz je lepší si zjistit jeho složení. Některé se hodí více do podzimního a zimního počasí, protože jsou mastnější. V horkém létě se po jejich použití zalepí řetěz prachem - a pak pomůže jediné, strčit ho do speciální pračky, pořádně vyčistit a nechat oschnout.

V létě odborníci doporučují používání přípravků s příměsí rozpouštědel, na které se nenachytávají nečistoty. Mastnější přípravky mají jednu velkou výhodu. Nemusíte je nanášet na řetěz tak často, protože vydrží déle.

11. Co se chybně traduje o řetězu

Zaprvé: Lidé z venkova a z chat jsou zvyklí, že se řetěz na pilu nebo na motorku dá natáhnout a znovu použít. Pro kolo však tato stará pravda neplatí. Cyklistický řetěz se totiž pohybuje po přesně matematicky vytvarovaných pastorcích a převodnících.

Zadruhé: Žádný odborník si nedovolí říci, který řetěz je nejkvalitnější. Ať už je tvrdší nebo měkčí, každý typ je vhodnější pro jiné kolo a do jiného prostředí.