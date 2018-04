Jedenáct vánočních dárků, kterými potěšíte cyklisty

Batoh Author

Pokud máte mezi blízkými cyklistu, který vyráží na výlety s přeplněnými kapsami nebo téměř nedopnutelnými brašničkami na kole, je čas na pořádný batoh. Praktický AUTHOR A-B TURBO nabízí řešení v podobě šestilitrového objemu rozděleného do přihrádek a komor, z nichž jedna je určena pro rezervoár na tekutinu. Samozřejmostí jsou anatomické popruhy a dostatečné odvětrání zádové partie, nechybí úchyty pro přilbu či blikačku. Dokoupit lze také pláštěnku, která ochrání převážené věci při nepřízni počasí.

Cena: 599 Kč

Více: www.author.cz





Computer VDO

Cyklistický computer VDO Z3 PC-Link, žhavá novinka na trhu, je doslova napěchován funkcemi, jejichž výčet by zabral mnoho řádek. Důležité je, že vedle cyklistických funkcí (například rychlost, ujetá vzdálenost atd.) zde najdete i možnost kontroly tepové frekvence (okamžitá, průměrná či maximální tepová frekvence při tréninku či vyjížďce atd.), výkonu či spotřeby kalorií, ale také výškoměr. Computer je využitelný nejen na kole, ale díky pásku na zápěstí i při dalších sportech.

Cena: 5 990 Kč

Více: www.progresscycle.cz

GPS igot-U

Pokud si chcete jen prohlédnout trasu projetou na kole v elektronické mapě či si ji do ní zaznamenat, nemusíte zrovna vlastnit přece jen stále poměrně drahou GPS navigaci. GPS přístroj s názvem igot-U s velmi jednoduchou obsluhou vás v tomto směru uspokojí: malou krabičku stačí upnout na řídítka či představec, pustit, po dojetí vypnout a připojit k počítači přes USB port.

Po stažení dat a otevření k přístroji přiloženého programu se trasa vykreslí v mapě. PC jen musí být připojeno k internetu, protože mapové podklady jsou stahovány ze stránek Google Maps. Není to ale vše: pokud během vyjížďky pořídíte digitální fotografie a uložíte je do počítače spolu s daty z igot-U, dojde k synchronizaci a snímky se zobrazí na trase přesně v místech, kde byly pořízeny.

Cena: cena: od 1 299 Kč

Více: www.umax.cz





Brýle BBB

Abyste na kole dobře viděli za každého počasí, hodí se brýle s výměnnými skly. Když svítí slunce, nasadíte tmavé zorníky, při šedé obloze je vyměníte za čiré, které rozjasní sníženou viditelnost. Výměna skel je přitom snadná a rychlá. Brýle BBB BSG-29 Attacker jsou vybaveny třemi druhy polykarbonátových zorníků, komfortním nosníkem i potahem stranic.

Cena: 1 490 Kč

Více: www.jmctrading.cz

Sporttester Polar

Označit přístrojek Polar S 725x jen jako měřič tepové frekvence, to by bylo chybou, má totiž funkcí 75! Mimo jiné sledování aktuálního tepu, zaznamenání jeho průměrné či maximální frekvence, a to v rámci intervalů i celkově. Nabízí i nastavení výkonových zón, fitness test kondice, paměť na 99 tréninků...

K tomu ale disponuje téměř všemi funkcemi cyklistického computeru - např. je schopný snímat výkon, a to jak aktuální, tak průměrný či maximální, počítá spotřebu kalorií, ukazuje datum a čas, zvlášť rozlišuje třeba i zapojení pravé a levé nohy při šlapání, je voděodolný, má podsvětlený displej.

Jeho další velkou předností je, že umí komunikovat s počítačem - po spojení si v něm můžete prohlížet nasbírané informace z vyjížďky, sám je všechny zapíše do deníku, vytvoří grafy... To vše je ale stále jen zlomek jeho funkcí. Máte-li ve své blízkosti cyklistu-hračičku, netrefíte se jiným dárkem lépe!

Cena: 16 800 Kč za set s Power Senzorem

Více: www.hshsport.cz







Multiklíč Wrench force

Univerzálním dárkem, který ocení každý cyklista, je multifunkční nářadí WRENCH FORCE. Třicet různých druhů a rozměrů klíčů a nástrojů si dokáže poradit s jakýmkoliv technickým problémem, který vás může na kole potkat.

Cena: 650 Kč

Více: www.bretton.cz

Spodní triko Craft

CRAFT Pro Zero Extreme je funkční triko, jež osloví nejen módním potiskem, ale také ionty stříbra zabudovanými do materiálu. Ty přinášejí aktivní ochranu proti mikroorganismům a lidskému pachu. Triko je použitelné celoročně a při jakékoliv sportovní aktivitě. Dostupné jsou velikosti S-XL.

Cena: 1 250 Kč

Více: www.craft.cz





Ponožky Pearl Izumi

Pro cyklistické ponožky je typická jak funkčnost materiálu (schopnost odvádět pot i přebytečné teplo), tak i neotřelý design. Bude jen na obdarovaném, zda ponožky PEARL IZUMI Pearl Original Socks (velikosti S-L, mnoho různých motivů, materiál: 50 % nylon, 48 % CoolMax a 2 % lycra) využije jen při sportu, nebo také v civilním životě.

Cena: 300 Kč

Více: www.lissport.cz









Podložky PZ Racing

Pokud i váš cyklistický známý, kamarád či partner, jehož chcete obdarovat, propadl současnému mýtu cyklistiky, karbonu, potěšte ho aspoň drobností: podložkami pod představec z uhlíkového kompozitu. V provedení PZ RACING CR5.1 se dodávají v balení po šesti kusech a v tloušťkách 3/5/8/10/15/20 mm, určeny jsou pro průměr sloupku vidlice 1 1/8" (současný standard).

Cena: 390 Kč

Více: www.merida.cz







Gripy Specialized

Gripy na řídítka jsou na první pohled zdánlivou maličkostí, ale právě ony stojí za jistotou úchopu. Současným trendem jsou v případě horských i krosových kol bezpečné, tzv. zamykatelné gripy. Znamená to, že jsou vybavené objímkami stahovanými šrouby, jež zamezují jejich protáčení na řídítkách. Vedle praktické funkce může tento komponent také doplnit celkový design kola. Gripy Specialized jsou nabízeny ve třech barvách: bílé, černé a hnědé.

Cena: 550 Kč

Více: www.specialized.cz





Peněženka Velo

Nejen věci na kolo dokážou potěšit cyklistu - obdarujete-li ho peněženkou z kolekce VELO DESIGN, bude ho jeho koníček provázet na každém kroku. Peněženka je vyrobena z odolného materiálu, uvnitř najdete zapínací kapsu na drobné, přihrádky na karty, pouzdro na doklady i slídovou kapsu. Za designem stojí technologie umožňující přenést reálnou fotografii prakticky na jakýkoliv materiál.

Cena: 280 Kč

Více: www.iVelo.cz