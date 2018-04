Jedenáct tipů, kam se v listopadu vydat na vánoční prohlídky a trhy

Na trhy a jarmarky je vstupné zpravidla volné nebo symbolické, a ani adventní prohlídky vám neudělají díru do rodinného rozpočtu. Mají ovšem jiný háček, a sice příliš velký zájem. Proto chcete-li mít jistotu, rezervujte si místa předem.

Advent na zámku Nelahozeves

Adventní prohlídky se starými zapomenutými zvyky a ochutnávkou tradičních pokrmů nabízí několik hradů a zámků, například Bouzov.

Více než sto stánků s řemeslnými výrobky, keramikou, sklem, vánočními ozdobami a dekoracemi, jesličky se zvířátky a se schránkou na vánoční přání, velkou perníkovou dílnu a rozkrajování jablíček, divadelní představení, kejklířské vystoupení, výtvarné dílničky, koncerty, zdobení vánočních perníčků a navrch ještě rozmanité občerstvení, které zapijete lobkowiczkým vínem či pivem, horkým čajem nebo svařeným vínem a medovinou nachystali na sobotu a neděli 21. a 22. listopadu na zámku Nelahozeves. Již 10. ročník tradičních Adventních slavností se odehrává na nádvoří, před zámkem i v zámeckém sklepení od 9.00 do 17.00 hodin!

Advent na hradě Lukov a v Zoo Zlín

Jedním z prvních hradních adventních jarmarků bude ten, který se v sobotu 21. listopadu chystá na hradě Lukov. K vidění budou ukázky dobových řemesel, ve stáncích si koupíte lidové vánoční dekorace a nejrůznější dobroty. Snad jedině kdyby počasí organizátory zaskočilo a cesta k hradu nebyla sjízdná, jarmark by se přesunul na prostranství před budovou Obecního úřadu v Lukově.

Protože Lukov leží jen pár kilometrů od Zlína, můžete během jediného dne navštívit hrad i další předvánoční akci, Advent v ZOO Zlín Lešná. Není to jen akce pro děti, adventní výtvarné dílny v prostorách vzdělávacího střediska Tyrol nabídnou výrobu adventních věnců a dekorací či malování perníčků v jednodušší verzi pro malé a v obtížnější pro velké návštěvníky.

Advent v Zoo Zlín si užijete o víkendu 21. a 22. listopadu od 10.00 do 15.00 hodin, a potěší vás i nižší „zimní“ vstupné: pro dospělé za 80 Kč, pro studenty a seniory za 60 Kč a pro děti od 3 do 15 let za 40 Kč.

Kde zahájíte letošní advent?

Na slavnostně vyzdobené interiéry zvou Vánoce na zámku Hrádek u Nechanic.

Že Vánoce už skutečně přešlapují za dveřmi poznáte o víkendu 28. a 29. listopadu během první adventní neděle. Pozveme vás třeba na dvoudenní Vánoční trhy na zámek Sychrov, na Vánoce na zámku Hrádek u Nechanic anebo na Adventní dobový jarmark na zámku Žleby; ten se koná pouze během posledního listopadového víkendu, ale na adventní prohlídky bohatě vyzdobeného zámku s neopakovatelnou vánoční atmosférou a oživenou zámeckou kuchyní se můžete vypravit koncem listopadu i během dalších dvou prosincových víkendů.

Na adventní prohlídky bohatě vyzdobeného zámku Žleby s oživenou zámeckou kuchyní se můžete vypravit během tří adventních víkendů.

Adventní prohlídky se starými zapomenutými zvyky a ochutnávkou tradičních pokrmů se o víkendu 28. a 29. listopadu konají také na zámku Bouzov. Na zámku Loučeň budete v sobotu 28. listopadu svědky křtu největšího adventního věnce v celém Česku, na zámku v Náchodě si po tři dny, od pátku 27. do neděle 29. listopadu, užijete prohlídky adventně a vánočně vyzdobených interiérů trasy Na dvoře vévodském, která je jinak běžně otevřena pouze v červenci a v srpnu.

Na zámku Loučeň se bude na konci listopadu křtít největší adventní věnec v Česku.

Prohlídky vánočně vyzdobených zámeckých interiérů nabídnou rovněž Císařské Vánoce na zámku Zákupy; začínají v 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 a 14.00 hodin a vypravit se sem můžete i během dalších adventních víkendů, naposled v neděli 20. prosince. Podobně je tomu na hradě Grabštejně, kde si vánočně upravené hradní interiéry prohlédnete během všech adventních víkendů, a to v doprovodu průvodců v kostýmech a s pěkným vyprávěním. Navíc v sobotu 5. prosince si tu můžete připomenout svátek patronky hradní kaple, sv. Barbory.