Jedenáct míst, kde mají vinné sklepy otevřeno celé léto

V některých vesnicích a městech se vinaři domluvili a od jara do podzimu tak máte jistotu, že zejména v pátek, v sobotu a v neděli bude otevřený alespoň jeden sklep. Skleničky vám půjčí jednotliví vinaři, ochutnávka zpravidla stojí 100 až 150 Kč a vína, která vám zachutnají, si samozřejmě můžete koupit ve větším množství.

Někde se nabídka liší, například v Mutěnicích a ve Velkých Bílovicích mají vinaři otevřeno i ve všedních dnech a ve Velkých Pavlovicích si k vínu můžete vedle obvyklého pohoštění nabídnout vynikající meruňky. Doba jejich zrání přichází na přelomu června a července.

Za vinařem do Velkých Bílovic

K vínu vám vinaři nabídnou například sýry, chléb a pomazánky, na podzim pak čerstvé hrozny.

I když neznáte samotné Velké Bílovice, zřejmě víte alespoň o zdejší kapličce na vrchu Hradištěk, která se například objevila ve filmu Bobule. Každé jaro se tu koná akce Ze sklepa do sklepa, kdy si křížem krážem projdete pitoreskní areál vinných sklepů Belegrady – a komu zdejší víno zachutná, ten se za vinaři do Velkých Bílovic může vrátit.

Od konce dubna do 24. června otevírají každý týden své sklepy tři vinaři, a to od 15.00 do 19.00 hodin, v hlavní sezóně od 25. června do 2. září má otevřeno pět vinařství od 13.00 do 19.00 hodin.

Když přijedete do Velkých Bílovic, v infocentru a na informační tabuli na náměstí Osvoboditelů (anebo na internetové stránce velkobílovických vinařů) zjistíte, kdo má právě otevřený sklep.

Ze stojanu si vezmete mapu sklepních uliček, najdete příslušné vinařství a pak už můžete ochutnávat, co hrdlo ráčí. Degustace osmi druhů vín stojí 150 Kč na osobu.

Letní otevřené sklepy ve Velkých Pavlovicích

Nad Velkými Pavlovicemi stojí rozhledna Slunečná.

Velké Pavlovice proslavily meruňky, víno a moderní ulička „opilých“ vinných sklepů – určitě se v ní zastavte, protože něco takového v jiné vinařské obci zkrátka neuvidíte. Od konce dubna až do 4. října vyzkoušejte Letní otevřené sklepy, kdy místní vinaři každý týden otvírají dvě vinařství, a to od 18.00 do 21.00 hodin. Kde je právě otevřeno zjistíte v Turistickém informačním centru a také na internetových stránkách sdružení.

Velkopavlovičtí vinaři vás kromě toho zvou na Víno v oranžovém aneb noční otevřené sklepy, akci, která začíná v sobotu 4. července v 17.00 hodin a při níž můžete obejít téměř dvacet vinných sklepů. Ve stejném termínu v průběhu odpoledne se v koná Meruňkobraní, v neděli se pak můžete vypravit na výlet třeba ke kapličce sv. Urbana a dál mezi vinicemi až k rozhledně Slunečná.

Týdny vinaře v Šaldorfských sklepech

Vinařskou obec Nový Šaldorf proslavily modré sklepy, vyhloubené v namodralém pískovci. Poznat je můžete na vlastní oči od května do 8. listopadu, kdy jednotliví vinaři z Nového Šaldorfu postupně otevírají své sklepy, a to každý týden alespoň jeden od 17.00 do 21.00 hodin. Sortiment vín, způsob degustace i případné občerstvení je různé podle toho, které vinařství právě navštívíte.

Rozpis naleznete na internetových stránkách spolku Šaldorfské sklepy, v letácích a na informačních tabulích ve vinných sklepech Nového Šaldorfu.



Všechny sklepy najednou můžete poznat například v sobotu 16. května, kdy se konají Májové otevřené sklepy, putování po vinných sklepech spojené s ochutnávkou vín a také soutěží v rozpoznávání vín. Hlavní cenou je plný trakař šaldorfských vín!

K Šidlenám za vinařem

Z vinařského areálu Šidleny uvidíte jako na dlani barokní zámek Milotice.

Vinohradnická vesnička Šidleny leží jihozápadně od Milotic pod bájným vrchem Náklo. Z jediné sklepní uličky postupně vyrostl rozsáhlý malebný areál s přibližně 250 vinnými sklepy. K Šidlenám za vinařem se můžete vypravit od 6. června, sezóna končí Burčákovým pochodem 10. října.

Rozpis služeb jednotlivých vinařství najdete na internetových stránkách milotických zahrádkářů (kteří se na rozdíl od jiných zahrádkářů již dlouhá léta specializují především na vinohradnictví a vinařství), otevřeno je nonstop o víkendech, ve všedních dnech po telefonické dohodě.

Léto otevřených sklepů v Pavlově

Do Pavlova, jedné z vinařských obcí na úbočí Pálavy, vás zvou vinaři ze spolku Vinitores Palaviensis na Léto otevřených sklepů. Od 5. června do 6. září bude každý týden otevřeno jedno vinařství, a to v pátek od 16.00 do 20.00 hodin, v sobotu od 10.00 do 18.00 hodin a v neděli od 10.00 do 14.00 hodin.



Vinařská obec Pavlov leží na úbočí Pálavy pod zříceninou Dívčích hradů.

Poznáte nejenom pavlovská vína přímo v místě jejich vzniku, ale také se osobně seznámíte s místními vinaři a prohlédnete si jejich historické sklepy. Ochutnává se zpravidla deset až dvanáct vzorků, v ceně ochutnávky je výklad vinaře k jednotlivým vínům, voda a pečivo. Rozpis vinařství najdete například na internetových stránkách vinařského spolku nebo v pavlovské vinotéce.

Do Blatnice k vinařovi

Do Blatnice pod Svatým Antonínkem a areálu vinných sklepů Stará hora se můžete vypravit v sobotu 16. května na Putování po blatnických búdách a v sobotu 8. srpna na Blatnické búdy pod hvězdami. Komu blatnická vína zachutnají, ten se sem může vracet celé léto od 12. června do 13. září a postupně v rámci akce Do Blatnice k vinařovi navštívit přibližně tři desítky vinařů přímo v jejich sklepech.

Otevřeno je vždy v pátek od 17.00 do 19.00 hodin, v sobotu od 13.00 do 19.00 hodin a v neděli od 13.00 do 17.00 hodin. Za 100 Kč, které zaplatíte přímo na místě, ochutnáte alespoň šest vzorků vín.

Léto otevřených sklepů v Jaroslavicích

Na letní otevřené sklepy zvou také vinaři z Jaroslavic na Znojemsku. Od konce června do konce srpna se vystřídá necelá desítka místních vinařství, otevřeno je v pátek, sobotu a neděli minimálně od 13.00 do 17.00 hodin, jindy po telefonické domluvě.

Informace a rozpis vinařů najdete na internetových stránkách vinařského sdružení a na letácích u vjezdů do Jaroslavic.

Okoštujte u vinaře v Mutěnicích

Chloubou mutěnických vinařů je areál téměř pěti set vinných sklepů zvaný Búdy. Na jaře se tu pravidelně odehrává Den otevřených sklepů, v létě od 26. června do 30. srpna můžete poznávat jednotlivé sklepy a vinaře podrobně.



Každý týden bude otevřeno jedno vinařství, kde ochutnáte přibližně šest až deset vzorků v ceně 10 Kč za jeden, chybět nebude ani drobné pohoštění. Otevřeno bude i ve všedních dnech od 15.00 do 19.00 hodin, o víkendech od 10.00 do 18.00 hodin. Rozpis najdete například na internetových stránkách mutěnických vinařů.

Za vínem do Moravské Nové Vsi

Moravská Nová Ves a sklepní uličky Výmol a Zátiší zvou nejenom na jednodenní Letní otevřené sklepy, které se konají v neděli 5. července, ale také na akci nazvanou Do sklepa na Moravu.

Od 1. července do 1. září budou vždy od pátku do neděle od 17.00 do 21.00 hodin (a jindy po dohodě) otevřená různá malá rodinná vinařství. Bližší informace najdete na internetových stránkách www.vinaricek.cz.

Otevřené sklepy v Hustopečích

S víny hustopečských vinařů se seznámíte jak ve stálé vinařské expozici a při podzimních Burčákových slavnostech, tak o letních prázdninách, kdy se otevřou zdejší vinné sklepy. Každý den má otevřeno několik vinařství, kde se vám budou jejich majitelé věnovat od 18.00 do 21.00 hodin, dle dohody i déle.



Kalendář otevřených sklepů bude návštěvníkům Hustopečí k dispozici na recepcích hotelů, v penzionech i v turistickém informačním centru, které stejně jako vinařská expozice sídlí na Dukelském náměstí v renesančním domě u Synků.

Na skok k vinaři do Mikulčic

Během července a srpna si můžete také postupně obejít jednotlivá vinařství v Mikulčicích. Seznam otevřených vinařství včetně termínů naleznete na stránkách Turistického informačního centra nebo na webech jednotlivých vinařů.

Výlet můžete spojit s prohlídkou blízkého Slovanského hradiště, které patřilo k centrům Velkomoravské říše. Mají tu nové návštěvnické centrum s rozhlednou, z Mikulčic je to jen pár kilometrů na kole nebo pěšky.