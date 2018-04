Jedeme do Alp aneb Jak ušetřit

Zejména rodiny s dětmi však ocení tento zaběhnutý systém. Po celých rakouských Alpách existují speciální programy pro děti. Příznivé ceny se týkají zejména lednových týdnů. Například salzburské „Týdny lyžování v záři slunce“ pro rodiny s dětmi (od 10. 3. do 17. 4. 2001) jsou tím správným tipem. Skutečným lákadlem v případě takovýchto rodinných balíčků je fakt, že v mnoha případech bydlí děti na pokoji rodičů s výraznou slevou či zcela zdarma (totéž platí i o skipasu!). Je zřejmé, že pro lyžařsky založenou rodinu je to trefa do černého.

Nejjednodušším způsobem, jak se k těmto nabídkám dostat, je informovat se přímo na pražském zastoupení rakouské turistické centrály Österreich Werbung, Krakovská 7, tel.:02/22211282, E-mail:oewprag@dovolena-v-rakousku.cz. Dostatek informací je též na Internetu (www.zimnibonbonky.com, www.salzburgerland.com, www.tiscover.com/tirol, www.dachstein.at, www.vorarlberg-tourism.at, www.steiermark.com a další). A co je nejpříjemnější - naši jižní sousedé s námi často komunikují v češtině.