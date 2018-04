Je tohle nejhorší jídlo, které kdy servírovali v letadle?

Osmadvacetiletá žena žádala přímo na palubě vrácení peněz, ale letušky ji 'uzemnily' s tím, že o to musí požádat e-mailem. Místo toho jí jen nabídly jiné jídlo. Až po další stížnosti nakonec personál Sereně Chanové její peníze vrátil.

Mladá žena se ale obávala, že aerolinky Jetstar mohou mít další kontaminované potraviny, a proto hned druhý den kontaktovala vedení letecké společnosti. "Bylo mi řečeno, že na odpověď musím počkat 5-10 dní," uvedla žena. Tuto reakci považovala za nepřiměřenou dané situaci, a proto společnost znovu zkontaktovala e-mailem. Nakonec pobočce Jetstar Asia poslala i fotografii červa v jídle.

Nejlepší protein?

Aerolinky poté stáhly inkriminované jídlo z nabídky a omluvily se jí s tím, že společnost nyní incident prošetřuje. "Je jasné, že za tuto neblahou událost mohou naši dodavatelé," uvedla mluvčí Jetstar. "Je to výjimečný případ a je nepravděpodobné, že je to larva. Spíše to vypadá jako rýžový červ," tak zní prohlášení mluvčí s tím, že nyní prověřují všechny zásoby rýže. Těžko říci, zda cestující uklidní, že místo larvy to byl "jen" červ.

Profesor Ian Dadour, ředitel entomologického centra na Univerzitě Západní Austrálie, potvrdil, že na snímku Sereny Chanové je larva nějakého brouka, který bez více informací nemůže přesně určit. "Je to ale pravděpodobně nejlepší kousek proteinů v tomto jídle," uzavřel s humorem.

