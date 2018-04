Je to hrůza, země se nepřestává třást, líčí Čech z Christchurch

"Nemáme elektřinu, tu z preventivních důvodů vypnuli, aby se zabránilo případným požárům. Neteče ani voda," popisuje rozechvělým hlasem Jiří Navrátil. Manželka prý ani nechce jít do ložnice, bojí se, tak leží na zemi v chodbě. Je s nimi i sousedka, která bydlí sama, a má strach být doma.

Dům Jiřího Navrátila, který v Christchurch vede český krajanský spolek, stojí na kopci nad Colombo Street, nejvíc postižené ulici v centru. Při otřesech, které ještě stále v desetiminutových intervalech pokračují, opadaly části tří stěn domu a vymlátilo to dvě okna. "Naštěstí nám zůstala střecha," říká Jiří Navrátil s tím, že na spoustě domů otřesy střechy poškodily.

Nejhorší je prý nejistota, kdy to skončí. Letiště je otevřené pouze pro vojenská letadla, ale podle informací, které mají Navrátilovi z rádia, by snad už ve středu mohlo být znovu otevřené i pro civilní lety.

Už to trvá dlouho, povzdychl si Jiří Navrátil. "Manželka se šla v pondělí o polední pauze projít, když zemětřesení začalo. V hrůze běžela zpátky do práce, ale všichni zaměstnanci již byli venku před budovou, protože mezitím spadnul strop.

"Co se stalo s turisty, kteří byli ve chvíli, kdy to celé začalo, v katedrále, nechci ani pomyslit. Zatím se hlásí 65 mrtvých, ale dalších 200 lidí se pohřešuje," dodává Jiří Navrátil.

iDNES.cz se ozval i český usedlík Tomáš Hurník, který je momentálně mimo Christchurch na koncertním turné, ale jeho rodina zůstala ve městě. "Má žena s dcerou jsou v pořádku a většina kamarádů a známých se ozvala, že jsou také v pořádku, ale dosud ne všichni," napsal muž, který spravuje pro českou komunitu v Christchurch webové stránky. Pokud by někdo z Čechů hledal pomoc, může napsat na kristuvkostel-christchurch.webnode.cz/novinky.

Početná komunita Čechů se přistěhovala do Christchurch hlavně v 90. letech. V restauraci v centru Christchurch jste si mohli ještě nedávno dát skvělou svíčkovou a knedlíky. Život Čechů v největším městě Jižního ostrova se však v posledních měsících doslova otřásá v základech. Od pondělí už se zase třese zem, naposledy to bylo v září minulého roku. Tentokrát se ale poškodil symbol města - katedrála.

Christchurch se vždy pyšnil unikátní architekturou ve staroanglickém stylu. Zejména v centru jste mohli obdivovat kamenné budovy škol, uměleckých galerií a kostely, mezi kterými se klikatila říčka Avon. Při pondělním ničivém zemětřesení byla nejvýznamnější stavba města, katedrála na náměstí, těžce poškozena a její špičatá věž, ze které jste mohli obhlédnout město, je v ruinách.

Hodně poškozená je celá Colombo Street, hlavní třída s obchody a domy vedoucí z náměstí.

Jižní ostrov je známý především svými horami, město Christchurch ale leží na dokonalé rovině, přimknuté k východnímu pobřeží Pacifiku. Jedinou výjimkou jsou kopce na jih od města, obepínající záliv Lyttleton jako podkova a poloostrov Banks. Právě tento zatopený kráter, který je pozůstatkem dávné erupce, se stal i místem epicentra posledního zemětřesení o síle 6,3 Richterovy škály.

Naštěstí tu nebyly v minulosti postaveny skoro žádné výškové budovy, celé město je rozloženo na obrovské ploše a auto je pro pohyb po něm nezbytností.

Hlavní turistická základna

Jižní ostrov má dvakrát větší rozlohu než Česká republika a Christchurch je jediné velkoměsto ostrova. Počtem 380 tisíc obyvatel je také druhým největším městem Nového Zélandu hned za Aucklandem. Město je zároveň hlavní turistickou základnou a východiskem pro veškeré cesty za krásami Jižního ostrova.

Christchurch vždy nabízel vynikající podmínky pro život. Je zde několik univerzit, v létě se pravidelně konají nejrůznější festivaly, můžete navštívit spoustu galerií a muzeí. U letiště najdete muzeum Antarktidy a mezinárodní antarktickou základnu, odkud se vypravují lety na Antarktidu. Christchurch je vedle argentinské Ushuai jakousi druhou vstupní bránou na Antarktidu.

Česká a moravská komunita, která zde žije, čítá okolo sto lidí. Některé emigranty můžete například potkat každou sobotu a neděli na trzích v Art Centru, kde pečou pravé bramboráky.

Česká parta se také pravidelně schází v hospodě, kvůli zemětřesením ale za několik měsíců vystřídala už několik lokálů.

Ta první zvaná His Lordship, kde se léta scházeli u českých dobrot oblíbeného kuchaře Františka, spadla už při zemětřesení v září minulého roku. Další později zavřeli. Nebyli by to ale Češi, aby si nenašli ke svým setkáním novou hospodu. Donedávna to v ní vypadalo trochu jako na staročeském jarmarku. Český kuchař tu nabízel svoje knedlíky, český fotograf se přišel pochlubit svými obrázky a česká zdravotnice tu lákala krajany na své pokrokové léčebné kúry. "Jsme nejvzdálenější a nejmladší česká komunita na světě," chlubil se energický Jiří Navrátil, šéf zdejšího krajanského spolku.

Na iDNES.cz jsme sledovali osudy programátora Zdeňka, který na Zéland přijel před šesti lety jako česač jablek v rámci programu Working Holiday Visa, a později se trvale usadil právě v Christchurch (více ZDE).