Je takové teplo, že medvědi v Tatrách neusnuli

Medvědi hnědí žijící ve Vysokých Tatrách do zimního spánku upadají teprve tehdy, když ve svém okolí nemohou najít nic k snědku. Letos jim ale zatím hlad nehrozí, vydávají se až na Podhale do polského podhůří Tater. Na zahradách žerou jablka ze stromů a krmí se jeřabinami.

"Ale kvůli tomu, že ještě neusnuli, nejsou nijak podráždění," informoval Filip Ziemba z polského Tatranského národního parku, který zkoumá, jak medvědi žijí. Zatím prý spí jenom jedinci, kteří jsou v opravdu velké nadmořské výšce.

Kdyby se neochladilo a sníh by nenapadl, mohlo by se stát, že by se medvědi k zimnímu spánku neuložili vůbec. Tak tomu je v Dolomitech, kde v posledních letech panovaly velmi mírné zimy, nebo v horách na Balkáně, dodal Filip Ziemba.

Zda medvěd na zimu usne, záleží podle odborníků také například na tom, jestli si mladé zvíře najde po opuštění matky své teritorium a vhodný brloh. Medvědi v Nízkých Tatrách a ve Velké Fatře už naopak usnuli. "Zalehli, přesně jak měli - mezi Martinem a Kateřinou. Aktivní už jsou jenom mladá, nezkušená zvířata," hlásí zoolog Miroslav Saniga, který pravidelně pozoruje osm medvědích brlohů.

Meteorologové v Polsku předpovídají, že se v příštích dnech výrazně ochladí, před Vánocemi má ale podle nich přijít oteplení.

Kratší a mírnější zimy

Zimy v nejvyšších polských i slovenských horách jsou stále kratší a mírnější. Dokládají to kromě jiného výsledky výzkumu vrstvy ledu v Mořském oku, největším tatranském jezeře. Souvislá vrstva ledu se ještě mezi lety 1971 a 1982 tvořila na jezeře v průměru 20. listopadu, v letech 1995 až 2007 to bylo až 5. prosince. Led dříve taje a je výrazně tenčí.

Podle Ziemby ale oteplení ve Vysokých Tatrách ještě není tak velké, aby nastala taková situace jako v horách na jihu Evropy, kde medvědi neupadají do zimního spánku vůbec. Aby se tak stalo, musely by se klimatické podmínky v Tatrách v příštích desetiletích změnit velmi výrazně.

Ziemba tvrdí, že je velmi obtížné odhadnout, kolik medvědů hnědých v Tatrách v současnosti žije. Zvířata po horách a jejich podhůří putují, pohybují se navíc velmi rychle. Na Slovensku žije odhadem 500 až 900 medvědů. Přesnější údaje by měl poskytnout nový projekt sčítání medvědů, který vypracovala slovenská Státní ochrana přírody a který stál 2,1 milionu eur (asi 54 milionů korun).