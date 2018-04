Je správné nechat parťáka uprostřed moře? Šance na přežití klesá každou hodinou

Přežít! na ČT1 Článek vychází v rámci spolupráce s Českou televizí. Popisuje příběh, který můžete zhlédnout ve čtvrtém díle seriálu Přežít! 5. června od 20:00 na ČT1.

Je listopadové ráno a zima je za dveřmi. Přestože je krásné počasí, má pršet a foukat silný vítr. Ale vytrvalostního atleta Saula Kinderlise to neodradilo. Přestože sezona mořského kajakářství na severozápadě USA už skončila, chce se vydat pokořit ostrovy San Juan, které leží kousek od pobřeží státu Washington.

"Měli jsme v plánu dojet k Strawberry Island a pak do Dow Bay, letoviska ze šedesátých let. Jsou tam dvě horký lázně a jedna studená, kde oděv není povinný, což v překladu znamená, že jsou všichni nahatý," usmívá se Saul. "Prostě jsme tam chtěli dojet... a shodit hadry a hurá za ženskými; to byl v podstatě cíl," upřesňuje Larry Kaiser. Larry je Saulův bývalý spolužák a o víkendech jezdívali sportovat. Na kajak se spolu chystali poprvé.

Larry se nechal k nebezpečné výpravě vyprovokovat:"Rád se pouštím do všeho náročného, všeho fyzicky náročného. Zvlášť když mě Saul popíchnul. Řekl jsem si, že když to zvládne on, tak já taky, a když na to přijde, tak ještě líp." Vyrazili tedy na moře, ve dvou kajacích, vybaveni na několikadenní putování. Dát se na takovou cestu v noci je podle Saula riskantní i pro zkušeného kajakáře, ale prostě si věřili. "Moje kamarádky o mně říkaj, že jsem vážnej případ otravy testosteronem, a... prostě mi někdy mozek vypne a hned chci vyrazit sportovat," usmívá se Saul. Za několik hodin už jemu ani Larrymu do smíchu nebude.

Přátelé pádlovali od pobřeží amerického státu Washington do srdce 176 ostrovů tvořících souostroví San Juan. Přes nebezpečné vody úžiny Rozário mířili k prvnímu cíli, k e Strawberry Island. Museli pospíchat. Brzo měl nastat příliv, a pak by bylo prakticky vyloučeno přistát na opačné straně ostrova.

Když si Larry začal po nějaké době stěžovat, že "mu to táhne doleva" a Saul zjistil, že si Larry ani neumí seřídit kormidlo, došlo mu, že Larry toho o kajaku asi moc neví. "Chtěl jsem to zamluvit, vždyť jsem v kajaku seděl úplně poprvé," přiznává Larry. Saul vzpomíná, že v tu chvíli mu blesklo hlavou, že to ještě bude pořádné dobrodružství. I Larry, poté čím prošel, se na svoji tehdejší nerozvážnost dívá s úžasem: " Když se dnes ohlížím zpátky, říkám si 'co jsem to vyved, co mě to sakra napadlo'? Který člověk, co má všech pět pohromadě, by se vydal přes průliv v noci, poprvý v kajaku?"

Konečně před nimi byl ostrov Strawberry Island. Jenže bouřka mezitím vytvořila vlny, které znemožnovaly přistát. Ve špatném počasí se navíc nestrefili na pláž. Po několika nedorozuměních a zmatcích se oba kajaky převrátily.

"Už mi docházelo, že nám začíná jít o kejhák. Bylo jasné, že sem musíme dostat všecky krámy. Ve člunech jsme měli jídlo na čtyři dny, vodu na dva až tři dny. Bez toho jsme byli nahraný," a tak Saul usiloval o vytažení člunů na břeh. To se nakonec povedlo.

Voda kolem, voda uvnitř

Další nepříjmné překvapení čekalo Larryho. Když otevřel svůj vodotěsný batoh, vylila se z něj sprška vody. Všechno oblečení i spací pytel bylo mokré. Šokovaný Saul zjistil, že Larry, nemaje zkušenosti s podobným typem výpravy, si zabalil samé bavlněné věci. Nebyla šance, že by v nejbližší době věci uschnuly.

Protože Saulovy věci byly suché, nabídl Larrymu, aby spal v jeho spacáku. Ale v noci byla ve stanu taková zima, že se Saul doslova tulil k Larryho spacáku. Byla mu prý hrozná zima, ale Larry ho stále odháněl. To už se Saul naštval: "Jestli ještě jednou uhneš, vlezu k tobě a přimáčknu se k tvýmu nahýmu zadku. Jasný?"

Výlet nevyšel, nejvyšší čas se vrátit

Ani po devíti dnech Larryho oblečení neuschlo. Saul se rozhodl, že se musejí vrátit. Na další výlet neměli vybavení - suché oblečení.

Pro návrat měli tři možnosti. Buď dojet na nejbližší obydlený ostrov a požádat o pomoc, nebo dojet na vzdálenější ostrov, dojet trajektem pro auta a vrátit se pro kajaky... a nebo se vrátit do místa, odkud vyjeli. Poslední možnost byla nejtěžší. "Já zvládnu všechny tři, kterou si vybereš ty?" popíchl Saul Larryho. To asi neměl dělat. Larry nechtěl ukázat slabost. "Co jsem si vybral? Tu nejtěžší, protože mi řekl, která je nejtěžší," chmurně se usmál Larry.

Problémy nastaly poměrně brzy, jak popisuje Saul: "Úžina Rosario je široká asi třicet kiláků; moře se tou úžinou řítí rychleji než voda v lecjaké velké řece, v Mississippi, Amazonce nebo Nilu. Zkuste si představit největší řeku, jakou jste kdy viděli, a násobte ji pěti, šesti nebo sedmi." A nastal problém. Moře bylo rozbouřené. Larrymu začala do člunu téci voda. Zkušený kajakář ví jak zabránit tomu, aby vlny nestříkaly do člunu. Jenže Larry to neuměl.

Saul se sice snažil vysvětlit méně zkušenému příteli princip pádlování, ale ten neposlouchal. Místo toho se rozhádali. "Snažil se mě naučit, abych do vlny najížděl špičkou, abych ji prorazil, že tak naberu nejmíň vody. Za prvý, tehdy mi k tomu chyběly základní znalosti, v podstatě jsem se učil kajak vůbec ovládat, a za druhý, ty vlny se... zvedaly jedna za druhou," popisuje Larry svou bezmoc.

Velké dilema

"Začali jsme se oba rozčilovat a já si říkal, že nám fakt reálně hrozí, že se utopíme. V duchu jsem pochyboval, jestli se máme držet pohromadě. Člověk má jistý povinnosti vůči parťákovi, ale hlavně vůči sobě samému," rekapituluje Saul svoje myšlenkové pochody. Na kameru se mu to neříká snadno, ale dospěl k rozhodnutí - opustit pomalejšího kamaráda a vydat se pro pomoc.

Jenže Larry a Saul neměli ani možnost si to přes okolní rámus sdělit. Larry tak jenom viděl odjíždějícího Saula.

"Najednou jsem ho neviděl, byl pryč! Prostě zmizel! Parťák se neopouští, nenechává... se ve štychu! Je to můj kámoš, a takhle mě vypekl," Larry dodnes nechápe, jak k tomu mohlo dojít. Saul to vidí jinak: "Snažil jsem se pádlovat co nejrychleji... Makal jsem. Čím rychleji seženu pomoc, tím spíš ho zachráním. Byl jsem si vědom dvou věcí: že proud odnáší Leryho dál a dál do moře, a že v těchto šířkách se stmívá už kolem půl čtvrté."

Pomoc vyráží

Saulovi se povedlo dopádlovat na břeh a vrhl se k nejbližšímu telefonu. Zalarmoval pobřežní hlídku, a ta se vypravila pátrat po Larrym.





Netušili ale, že Larry se rozhodne svůj člun opustit: "Říkal jsem si, že musím ten kajak opustit, protože se s ním nehnu ani o kousek vpřed. Že zkusím plavat." Neuvědomil si, že proudy, se kterými bude zápasit, jsou nad jeho síly.

Navíc si nevzal z kajaku světlici, baterku, zkrátka nic. Hlídka tam po setmění prakticky neměla šanci osamělého plavce najít.Voda v Tichém oceánu měla pouhých jedenáct stupňů Celsia. I přes neopren by Lery za šest hodin zemřel na podchlazení.





Našli člun. Prázdný!

Když hlídka našla na jednom z ostrovů člun, byl Saul radostí bez sebe. "Myslel jsem si, že je to jasný. Pádla v člunu, spacák pryč, Larryje tedy naživu, je někde v lese a brzo ho najdou." Dokonce to zavolal i Larryho rodičům. O chvíli později jim ale volal znova, a tentokrát byl jeho hlas nesrovnatelně zastřenější.

Uvědomil si, že pádlo, které hlídka ve člunu našla, je pádlo náhradní. Larry nebyl na ostrově, ale na moři. Pobřežní hlídka odvolala pátrání. Ráno budou pátrat po těle.

"Zaplavil mě pocit beznaděje: je po všem, je po všem. Proč jsem ho vůbec s sebou bral a neujistil se, že to oba zvládnem?" vzpomíná Saul na nejtěžší telefonát, který kdy musel uskutečnit. Musel oznámit rodičům svého přítele, že se jejich syn nevrátí. Jeho vinou.

Poslední naděje - maják

"Proud mi to zas jednou ukázal a unášel mě úplně jinam. A tehdy se - všechno změnilo. Z pocitu, že to přežiju, zvládnu, že jsem dobrej plavec a zmáknu to, byl náhle pocit 'tak z tohohle se nevyhrabu'," uvědomil si Larry zoufalost své situace. A to ještě nevěděl, že hlídka už jej hledala jen na ostrově a poté pátrání přerušila.

Dokonce přemýšlel, že se raději utopí, než aby umrznul. Ale kvůli rodině se prý rozhodl, že se z toho dostane živý. A najednou uviděl v dálce maják. Měl štěstí, proud ho nesl kolem posledního kousku pevniny, dál už byl jenom Pacifik, kde by neměl vůbec žádnou naději.

Když viděl, že se pevnina přibližuje, dodalo mu to sílu. Po vyčerpávajícím výkonu se konečně dostal ke břehu. "To byla ta nejkrásnější skála, jakou jsem kdy viděl! Na nic jiného jsem nemyslel, jen jsem tam ležel a tisknul se ke skále. Ten pitomej šutr byla moje spása."

Ráno viděl, že není na pevnině, ale na ostrově. "To snad ne," blesklo mu hlavou, když zjistil, že jej od majáku dělí další dva kilometry moře? Ale rozhodl se, že i tuto překážku překoná, zde už nehrozily proudy.

"Všude se píše co máte dělat, když se ztratíte. Máte zůstat na místě a čekat. Jenže já neviděl vrtulníky ani letadla, nic. A tak jsem si řekl, že už nade mnou udělali křížek a... jsem v tom zase sám. Co jsem měl dělat? Zůstat na tomhle pitomým ostrově a trčet tady do konce života? To ne! Nejsem Tom Hanks. Rozhodl jsem se tam zkusit doplavat."

Když byl v polovině vzdálenosti, kroužil právě nad místem, kde předtím stál, záchranný vrtulník. Další šok jej čekal, když zjistil, že maják je opuštěný. Zhroutil se k jeho vchodu zcela vyčerpaný.

Zde ho také v 11:35 našla pobřežní hlídka a vrtulník jej přepravil do nemocnice.

Když se Saul dozvěděl tu novinu, byl neskonale šťastný a okamžitě se za ním vypravil. Jejich setkání ale bylo zastřeno Larryho nevyslovenými výčitkami: "Byl jsem rád, že ho vidím. Ale stejně si myslím, že se kamarád neopouští, není to správný, není správný nechat kámoše jen tak." Ale Larry vzápětí našel smířlivý tón: "Mám už takovou náturu, nechtěl jsem, aby si to vyčítal, chtěl jsem, aby mu spad kámen ze srdce, že jsem naživu. Jestli mu to ještě mám za zlý, co proved? Ne, nemám!"





Konec dobrý, všechno dobré Oba přátelé spolu dodnes i po letech jezdí na kajaku a podnikají další akce. O tom, co se tehdy stalo, ale mnoho nemluví. Dodnes se neshodnou, zda jednal Saul správně, když nechal kamaráda samotného.





