Je pravda, že v Praze svítí slunce jen dvě hodiny? ptal se turista z USA

NejKURióznĚjšÍ dotazy z linky pis "Nevíte, co by se mohlo zítra dopoledne konat? Napsala jsem si do kalendáře zkratky r. a. 92 a nevím, co by to mohlo být. Mám úplné okno!"

"Je v Praze nějaký kostel Jiljí? Já se tam zítra žením a nevím, kde to je."

"Já bych chtěla ty výlety na lodích." "A o jaký byste měla konkrétně zájem?" "No já bych nejradši na Karlštejn."