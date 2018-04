Je libo na cestách ušetřit?

V celé Evropě je nyní něco kolem 3,5 milionů mladých lidí majitely této karty. K dispozici je jim na jejich cestách více než 200 000 slev a výhod ve všech členských zemích. Největší množství slev se nachází ve Španělsku, Anglii, Skotsku, Holandsku, F rancii, P ortugalsku a Belgii, kde je Karta mládeže nejlépe zavedena. Asi nejvíce mladí lidé ušetří, využijí-li poskytované dopravní slevy. Při cestách vlakem je to například 20 - 35 procent ve Španělsku, 30 procent v Irsku, 40 procent v severní Itálii na Milánských železnicích. Ani autobusové slevy nejsou k zahození. Mezi nejvýhodnější patří slevy u společnosti City Link a Postbus ve Skotsku (30 procent) a o 10 až 20 procent levnější doprava ve Španělsku a v Portugalsku. V českých zemích můžete výrazně ušetřit prostřednictvím cestovních kanceláří pro mladé CKM Travel, GTS International, a to hlavně díky levnějším letenkám. Mezi výhodné »autobusové« cestovní kanceláře (slevy na 15 až 20 procent) patří pražská CK Concord (Praha Paříž, Bratislava) a brněnská Rusoliaturist (ČR - Londýn, Stockholm, Německo). Pokud se rádi plavíte po moři, jistě přivítáte 20 procent slevu na všechny trajekty španělské lodní společnosti Transmediterránea (mimo trati Algeciras - T anger). Na trasách mezi jednotlivými Kanárskými ostrovy je sleva dokonce 35 procent. Sleva ve výši 10 procent na trajektovou dopravu funguje také na severoitalských jezerech Lago Como a Lago Maggiore. Cestovat levněji lodí můžete na EURO<26 i v Irsku, P olsku a Portugalsku. Nově je motivační sleva 25 procent poskytována také v Chorvatsku a to společností Jadrolinea. Slevu 5 až 10 procent) na trajekty dostanete i u nás a to prostřednictvím cestovních kanceláří Intercontakt a W olf travel. Další velice důležitou oblastí slev jsou výhody kulturní. Karta mládeže umožňuje svým držitelům například stoprocentní slevu ze vstupného do všech expozic Galerie hlavního města Prahy, výstavní síně Mánes, do pevnosti La Rocca v San Marinu, dále pak například padesátiprocentní zvýhodnění při vstupu do expozic Pražského hradu, do m uzea světoznámého katalánského malíře J. Miró v Barceloně či do muzea A. Einsteina v Bernu. S Kartou mládeže je také možné žádat levnější ubytování ve velkém množství ubytovacích zařízení od Kypru po Irsko, od Finska až po Španělsko. Slev je dnes již takové množství, že každá země vydává brožuru, kde jsou všechny výhody podrobně uvedeny. S těmito průvodci se lze seznámit přímo v centrále Karty mládeže EURO<26 v České republice (Mánesova 46, Praha 2, tel. 22250388), bližší informace lze získat i na internetových adresách www.euro26.org a www.km.adam.cz. Karta mládeže EURO<26 stojí 200 korun a její platnost je vždy jeden rok od data vystavení.