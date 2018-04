Je horko? Nechte na hlavě!

Že máte velmi hustý porost na hlavě,který vás dostatečně chrání? Že milujete sluníčko k zbláznění? Že vám mimořádně svědčí horko a máte rádi počasí s rozžhaveným kotoučem na obloze? Radši na to na cestách zapomeňte.Slunce může být velmi nebezpečným nepřítelem. Navíc svítí v různých částech světa úplně jinak, než by se vám mohlo zdát. Čím blíže k rovníku, tím je intenzita slunečního záření větší. Pětatřicet stupňů tepla u nás proto neznamená stejných pětatřicet stupňů v poušti Saúdské Arábie (kde je k tomu daleko nižší vlhkost vzduchu) či v thajském Bangkoku (kde je k tomu daleko vyšší vlhkost vzduchu). Základní rada tedy vždy při velkém horku zní: Nechte na hlavě! V tomto případě to může být cokoli. Čepice, kšiltovka, baret, šátek, ale dejte si na temeno třeba jenom i ručník, kapesník či noviny. Každá pokrývka hlavy vždy splní - alespoň na chvíli svůj účel. Možná se vám zdají tyto rady nesmírně banální, ale důsledky slunečních paprsků mohou být nesmírně vážné. Úpal můžete »chytnout« ve velkém horku za několik desítek minut také při kratší procházce a budete se z něj v bolestech vzpamatovávat pak několik dní. Pozor musíte dávat především na děti, pro které mohou problém y z horka představovat mimořádné nebezpečí. Zásadně je bez pokrývky hlavy nepouštějte na přímé slunce a nuťte je pít mnoho tekutin. Zvlášť citlivá jsou pak na horko miminka, jimž při něm hrozí rychlá dehydratace,která může skončit i tragédií. Kromě pokrývky hlavy je při velkém horku dobré v době od poledne až například do třetí hodiny odpolední radši někam »zalézt«. Přitom je lepší být v uzavřené místnosti, a ne pouze někde ve stínu. V našich zeměpisných šířkách se nám může zdát zvyk mnoha národů - dát si polední pauzičku neboli siestu - jako zbytečné marnění času. Ale nepokoušejte osud, toto přerušení práce a krátký odpočinek má svůj velmi dobrý důvod. Je jím právě sluníčko a nesmírné horko. Schovat se před ním musí i domorodci. To není jejich žádná lenost (i když mnohé národy žijící v »horkých místech světa« nevynikají právě pracovitostí). Schovat se po poledni, to je spíše nutnost. Pokud už musíte v době největšího horka cestovat, tak se předem inform ujte, za jakých podmínek se tak bude dít. Nikdo si asi nepřeje někde se rychle »uvařit«. Proto brzké odpoledne věnujte spíše návštěvě muzeí, restaurací či prostě odpočinku. Raději se neprocházejte, neopalujte a omezte vůbec pohyb. Snad je přitom zbytečné připomínat, že také musíte pít, pít a pít. Ale alkohol v tomto případě není tím nejlepším řešením, nejvíce proti horku »zabírá« obyčejná voda. Zopakujme si tedy: při velkém horku a intenzivním slunečním záření si vždy zásadně zakryjte hlavu, omezte brzy odpoledne pohyb a hodně pijte.