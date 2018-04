Je dobré znát pár cizích slov

Podle mě je dobré při cestě do cizího státu umět alespoň několik nejnutnějších vět v němčině nebo angličtině. Umět si říci o jídlo a pití či jinou pomoc. Při návštěvě bývalé NDR jsme jeli s manželkou do Sassnitzu. Že se podíváme na trajekt, co jezdí do Švédska. Na silnici asi po dvou kilometrech byla závora a u ní voják. Požadoval na nás "Bezirkschein". Podal jsem mu řidičák. "Nein, Bezirkschein". Nabídl jsem mu pas. "Nein, Bezirkschein." To už mi došlo, že asi musí být nějaké zvláštní povolení, protože silnice vedle vojenským pásmem. Chtěl jsem mu vysvětlit, že se chceme jen podívat do Sassnitzu. Za nic na světě jsem si v té chvíli nemohl vzpomenout, jak se řekne německy - podívat. Nakonec jsem sesmolil následující větu, doufaje, že mě pochopí. "Wir wünschen "pasmatrit" nach Sassnitz." Pochopil, ale odmítl slovy: "Ja, ja, aber fahren zurück nach Bergen." To byla objížďka dobrých dvacet kilometrů. Proto dodnes lituji, že jsem se v mládí nenaučil pořádně německy.