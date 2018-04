Je CN Tower v Torontu bezpečná? ptají se Kanaďané

Tragický požár moskevské televizní věže Ostankino, při němž zahynuli tři lidé, oživil zájem mnohých Kanaďanů o bezpečnost nejvyšší věže na světě – CN Tower v Torontu.

Ostankino, druhá nejvyšší věž světa, hořelo 26 hodin. Značná část vnitřního zařízení, elektroinstalace a další vybavení bylo žárem ohně roztaveno. Objevily se obavy, že obrovský žár mohl narušit konstrukci stavby natolik, že by se některé části věže mohly zřítit anebo poškodit do té míry, že by se staly už neopravitelnými. Proto se Kanaďané ptají: Co když začne hořet torontský monument?