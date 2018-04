Je amazonská příšera pouhou indiánskou legendou?

Zvířecí druh nazývaný Indiány "Mapinguari", neboli gigantický ochránce pralesů, je také znám tisícovkám lovců, kteří každoročně statečně brouzdají džunglí. Jeden z nich, Joao Batista Azevedo tvrdí, že před dvaceti lety po pětačtyřicet dní trvající plavbě na kanoi z nedaleké vesnice Mapinguariho zahlédl. "Pracoval jsem u řeky, když jsem zaslechl jekot, hrůzu nahánějící kvílení," vzpomíná nyní 70letý Azevedo. "Náhle se zpoza stromů vynořilo cosi vyhlížejícího jako muž celý hustě porostlý chlupy. Šel po dvou nohách a díky Bohu se nevydal směrem k nám. Nikdy na ten den nezapomenu."



"Pravidelně se objevuje. Někteří lidé si myslí, že se v pralese setkali tváří v tvář s ďáblem," říká o lidech, jako je Azevedo, který ho při jeho výpravách provázel. Je přesvědčen, že těchto tvorů je tam nejméně tucet. Podle Orenovy teorie by nestvůra mohla být poslední žijící obří "pozemní" lenochod na světě - vzdálený příbuzný dosud žijícího stromového lenochoda, žijícího ve spleti lián a větví v korunách stromů -, který vyhynul před více než 10.000 lety. Toto přesvědčení ho podle vlastních slov přišlo v konzervativní vědecké komunitě, kde reputace znamená vše, draho. Americká společnost National Geographic Society ho nechala na holičkách a on teď financuje své expedice převážně z vlastní kapsy.



Paul Martin, emeritní profesor Arizonské univerzity a přední expert prosazující teorii, že taková zvířata, jako je obří pozemní lenochod, lidé už vyhubili, patří do tábora skeptiků. "Domnívám se, že už je 13.000 let pozdě. Připadá mi to jako hon na lochnesskou příšeru," říká. "Ta část mne, která je hluboce romantická, se kloní na stranu Davida Orena. Ale moje vědecké 'já' mu nedává šanci." Oren tvrdí, že obří pozemní lenochod by mohl stále ještě žít v Amazonii, protože pralesy nabízejí rozlehlé, od civilizace odříznuté oblasti, poskytující izolaci nezbytnou k přežití. Nekonečné amazonské pralesy, husté a neproniknutelné, pokrývají region větší než celá západní Evropa a jsou domovem až 30 procent světové fauny a flóry.



Podle vědců se obří pozemní lenochod v hojném počtu vyskytoval po celé Severní i Jižní Americe, jak dokazují nálezy fosilií těchto tvorů na místech tak odlehlých, jako je Patagonie či oblasti na severozápadě Spojených států. Nelze vyloučit, že se tvor uchýlil do Amazonie ve snaze vyhnout se lovcům a uniknout před pronikáním člověka do jeho přirozeného prostředí vůbec. Odborník-ekolog Caludio Padua je jedním z mála vědců ochotných Orenovi věřit, protože Amazonie dosud skrývá tisíce

neobjevených druhů.



"Byl by to objev století, mělo by to výjimečný dopad, pokud by se podařilo takovéhoto tvora objevit," míní Padua, který poukazuje na to, že v uplynulém desetiletí se v Amazonii podařilo objevit deset nových druhů opic. "Jako vědec akceptuji, že všechno je možné, pokud není důkaz svědčící o opaku," řekl. Všeobecně uznávaný vědec Oren letos v červenci napsal svůj druhý odborný článek během deseti let o tomto tvorovi, v němž zveřejnil veškeré získané důkazy o jeho existenci.



"Když jsem v roce 1993 psal svůj první článek, nesetkal jsem se do té doby s nikým, kdo by tvrdil, že zabil jedno z těch domnělých zvířat," napsal ve vědeckém bulletinu.

Nyní však již hovořil se sedmi lovci, kteří podle vlastních slov toto zvíře zastřelili a s dalšími osmdesáti, kteří ho na vlastní oči viděli. "Líčí stvoření v průměru dva metry vysoké, stojí-li vzpřímeně; velice silné, nepříjemně páchnoucí; velmi mohutné,

schopné při chůzi přerazit silné kořeny," píše ve svém článku. Někteří svědci popisují jeho pach, se vší pravděpodobností obranný mechanismus, jako směsici výkalů a zahnívajícího masa.



Podle Orena má zvíře dlouhou hrubou srst, čtyři dlouhé tesáky a pohybuje se po dvou nebo po čtyřech. Má také "neobyčejně hlasitý, hřmotný hlasový projev... podobný silnému lidskému hlasu, avšak zabarvenému jakýmsi mručením."

Ve své vile v Brasílii má Oren další důkazy, mimo jiné hliněný otisk šlépěje, přes třicet centimetrů dlouhé a 2,5 centimetrů hluboké se třemi velkými prsty.



Líčení má ale jisté slabiny. Lovci, kteří údajně tajemného tvora zastřelili, si z něj neponechali nic. Že by kvůli silnému zápachu? Nicméně Oren zůstává nezviklán. Tvrdí, že je třeba, aby se o neznámém tvorovi hodně psalo, aby v případě, že ho někdo zastřelí, byli informováni vědci, kteří by ho mohli prozkoumat. Vzdor skepsi mnohých není pochyb o tom, že vědce Orenův hon na tajemné stvoření fascinuje.