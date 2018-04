Jazzové jaro v Brně začíná již v únoru

Brno zahájí festivalovou sezónu tradiční jazzovou událostí již v únoru. Už po patnácté se mohou všichni nadšenci tohoto hudebního stylu těšit na vynikající hudebníky z celého světa, kteří v rámci JazzFest Brno 2016 vystoupí.

Wayne Shorter je devítinásobný držitel prestižní Grammy.

Mezi největší hvězdy festivalu patří populární americký trumpetista Wynton Marsalis a jeho proslulý big band Jazz at Lincoln Center Orchestra, či jeden z posledních žijících jazzových mohykánů, saxofonista Wayne Shorter (82 let).

Dalšími zahraničními zástupci jsou Gregory Porter, Albert Vila Quartet a Tomasz Stanko Quartet. Z domácí jazzové scény mohou návštěvníci očekávat vystoupení jazzového uskupení Ondřej Ruml a Matej Benko Quintet, Petr Beneš Quartet, Robert Balzar Trio a mnoho dalších.

Letošní ročník JazzFestu odstartuje 12. února a potrvá až do 28. dubna.

Kolik to stojí

Vstupenky na jednotlivé koncerty JazzFestu je možné zakoupit na vybraných prodejních místech v Brně. Opravdoví milovníci jazzu mohou také využít nabídky permanentky a získat tak vstup na devět koncertů (3x Divadlo Husa na provázku, 3x Sono centrum, 2x Alterna, 1x Divadlo na Orlí). Ceny jednotlivých vstupenek se v závislosti na koncertu pohybují od 120 do 1190 korun.

Brno hostí JazzFest již po patnácté.

Držitelé mezinárodního průkazu ISIC či průkazu ZTP/P dostanou 20% slevu na vstupné. Studenti středních a vysokých škol s hudebním zaměřením mají slevu 30 %. Děti do 6 let mají na koncerty vstup zdarma. Pokud to máte do Brna dál a rádi byste se po koncertě ve městě zdrželi, ubytujte se v některém z partnerských hotelů, které nabízejí po dobu trvání festivalu slevy. Více informací naleznete na webových stránkách JazzFestu.

Navštivte v Brně

Druhé největší město v České republice Vám kromě JazzFestu nabízí také spoustu zajímavých míst, která rozhodně stojí za to navštívit. Jednou z hlavních atraktivit je Vila Tugendhat, funkcionalistická stavba zařazená na českém seznamu světového dědictví UNESCO.

V samotném centru Brna patří mezi největší lákadla moderní hodinový stroj na náměstí Svobody, historie na vás dýchne při procházení labyrintu středověkých chodeb a sklepů pod Zelným trhem. Navštívit zde také můžete druhou největší kostnici v Evropě nacházející se u kostela sv. Jakuba.

Milovníci hradů se mohou vydat na jeden z nejrozsáhlejších moravských hradních areálů, který se nachází nad soutokem řeky Svratky a potoka Veverky – Veveří. Nebo navštívit jednu z nejoblíbenějších turistických atraktivit v Brně – hrad Špilberk a jeho kasematy.