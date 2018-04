Javorníky: nejhezčí hřebenovka na světě

Pohoří Javorníky znají čeští turisté především v úseku mezi rekreačními středisky Kasárna a Kohútka na česko-slovenské hranici v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Větší část poměrně rozlehlého pohoří však leží na území našich východních sousedů.

Klikatící se hřeben o konstantní výšce okolo 800 m končí až u prvních domů okresního města Čadca – centra Kysuc. Je to část Javorníků méně známá, avšak o to více krásná.

Neopakovatelnou malebnost dodávají těmto horám roztroušené samoty a osady, které šplhají až do nejvyšších poloh. A za zimního průzračného vzduchu máte z odlesněných javornických hřebenů jako na dlani rozeklané masívy Malé Fatry i divoké štíty Tater.

Mizerné spojení

V minulém století byla východiskem do oblasti kysuckých Javorníků restaurace Javorník (nebo taky U Melocika), která stojí těsně pod vrcholem stoupání hlavního silničního tahu z Žiliny (Bytče) do Makova. Stavěly tady běžně dálkové autobusy z České republiky. Bohužel, doba se změnila, dálkové linky změnily trasy a ty spoje, které zůstaly, zde nezastavují. Dnes se sem o víkendu nedostanete v rozumnou ranní dobu ani obyčejnou místní linkou, takže pro individuální turistiku je toto jinak ideální nástupní místo prakticky nepoužitelné.

Nezbývá tedy než jet vlakem do Čadce a zahájit putování slovenskou částí Javorníků právě tam. Pro zájemce z ČR jsou ideální rychlíky Cassovia nebo Excelsior, které přijíždějí do Čadce v 5.55 resp. 7.58.





Pod Jakubovským vrchem

Zahřívací nástup

Nevýhoda Čadce jako nástupního místa je údolní poloha města. Hned v úvodu vás proto čeká výstup, který však v mrazivém ránu nemusí být až tak na škodu – aspoň se zahřejete.

Po úzké asfaltové cestě se poměrně rychle (cca 1 hodina) vyhoupnete k rekreačnímu středisku Husárik s několika sjezdovkami a s nepříliš vkusným panelákovým hotelem s dílny socialistických architektů. Zde se již nacházíte ve výšce okolo 750 m a kolem dokola se začínají odkrývat první horské obzory.

Na velkolepější podívanou je však třeba si ještě počkat až po překonání Chotárného vrchu (906 m). Značka sice vede přes vrchol, lyžařská stopa ovšem traverzuje pohodlně severním úbočím nad osadu Blažková.

Nejkrásnější hřebenovka na světě

Po absolvování traverzu se ocitáte definitivně na hlavní hřebenovce Javorníků a následující kilometry jsou tím nejkrásnějším, co v pohoří najdete. Střídají se bezlesé pláně i lesíky, naproti přes údolí Kysuce ční k nebi sluncem ozářená skaliska Velkého Rozsutce, vedle něj se tyčí oblý Stoh s charakteristickým výmolem na západním úbočí a směrem k severu se prostírají nekonečná pásma beskydských hřbetů a lesů.

Do toho všude kolem roztroušené horské osady, dřevěné chaloupky, kříže a kapličky, které postavili lidé, kteří zde našli v minulosti skromné ale soběstačné živobytí.

Vnuká se myšlenka, zda-li tak dokonale esteticky sladěnou a harmonickou krajinu mohli vytvořit dávní pasekáři a kopaničáři bez vnuknutí vyšších sil. Ano, to je ta nejkrásnější hřebenovka na světě – Javorníky, the best of the world!





Na javornické hřebenovce



Kousek melancholie

Překonáváte jedno návrší za druhým, míjíte jednu osadu za druhou, střídá se barva turistických značek. Je třeba dávat pozor, abyste neuhnuli z hlavní hřebenové trasy, která se klikatí tu vpravo, tu zase vlevo.

S přibývajícími kilometry a přicházející únavou se však dostavuje i melancholie. Zjišťujete, že z dvorků před chalupami už neslyšíte jako před lety štěkot psů a kokrhání kohouta, z chlévů není cítit vlhký pach kravského hnoje. Řada dřevěnic se rozpadá, v lepším případě jsou opuštěné chalupy upraveny na rekreační objekty, které však mají v zimě většinou zabedněné okenice a jsou bez života, protože autem se k nim dojet nedá.

Původní obyvatelé těchto hor buď zemřeli anebo se odstěhovali za lepším živobytím dolů do údolí. S odchodem horalů doslova před očima mizí i louky, které každým rokem rychleji pohlcuje les. A tak z míst, odkud se kdysi otevíraly skvělé pohledy do kraje, už neuvidíte vůbec nic.





Typická krajina slovenských Javorníků

Stylová hospůdka Semeteš

Nedá se však nic dělat, jede se dál. Kilometrů je mnoho a první hospoda daleko – až v sedle Semeteš, vzdáleném od Čadce plných 24 km. Hospůdka je to malá ale stylová. S podivem, že se tady nahoře na samotě udržela, zvláště když už před 10 lety majitel hlásil, že ji asi brzy zavře. V září 2005 však ještě pořád fungovala!

Od hospody v osadě Semeteš můžete sjet autobusem na vlak do Turzovky, popř. pokračovat ještě 5 km dále po hřebeni k restauraci Javorník (viz úvod článku), odkud jezdí autobus do Makova.

Od restaurace Javorník (U Melocika) lze pokračovat po hřebenovce Javorníků pořád dál až k česko-slovenské hranici, k chatě Portáš a Kohútce. Vzhledem k délce trasy je to však pro většinu běžkařů již námět pro další tip na výlet.