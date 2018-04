Jaroslavl, významné ruské centrum, leží na hranici civilizace

Krajina i osídlení ztrácejí typický evropský ráz. Široko daleko jen rovina, řídký les a bažiny, hustota vesnic a osad s typickými dřevěnými domky se prudce snižuje. Ještě dál na sever se pak krajina a porost začínají stále víc podobat tundře.

Jaroslavl, ležící v srdci Ruska na soutoku Volhy a řeky Kotorsl, je dnes nejen křižovatkou silničních, železničních i vodních cest. Je i důležitým politickým a administrativním centrem stejnojmenné oblasti, kde se konají mezinárodní konference. Zároveň je tu silný průmysl a hned několik vysokých škol. V roce 2018 se zde má sehrát několik utkání v rámci MS ve fotbale.

Krátce i hlavní město Rusko

Jaroslavl hrála důležitou roli v ruské historii. Patřila k městům takzvaného Zlatého kruhu, skupině historických ruských center ležících na severovýchod od Moskvy. Loni oslavila 1 000 let od založení. V 17. století byla druhým největším městem Ruska a v období polské okupace Moskvy v roce 1612, dokonce de facto ruským hlavním městem.

Historický střed města patří do sbírky světového kulturního dědictví. Nejvýznamnější stavbou je mohutně opevněný Spaso-preobraženský klášter ze 12.století. Největší rozvoj ale město zaznamenalo v 17. a 18. století. Byly postaveny například kostely Nikolaje Nadějina, Ilji Proroka, Jana Zlatoústého a Nikolaje Mokrého, které patří k perlám svérázné staroruské architektury a malířství horního Povolží. Roku 1750 vzniklo nejstarší ruské divadlo - dnes Akademické divadlo Volkova. V roce 1778 byl pak schválen generální plán, podle něhož se město systematicky budovalo v klasicistním stylu.

Moderní Jaroslavl proslula petrochemickým závodem, velkými továrnami na výrobu dieselových agregátů a zařízení pro produkci pneumatik. Nově i jednou z největších montážních hal v Rusku, kde se pro japonskou firmu Komatsu montují bagry.

Přes velkou snahu udržet Jaroslavl jedním z center moderního Ruska stojí za pozornost, že počet obyvatel po desetiletí mírně klesá. V roce 1989 tu žilo téměř 633 000 lidí, zatímco dnes těsně kolem 600 000.

Astronomické centrum v Jaroslavli je pojmenované po první kosmonautce Valentině Těreškovové.

V roce 2009 se město stalo v rámci Globálního politického fóra hostitelem mezinárodní konference Moderní stát a globální bezpečnost, jíž se zúčastnily mnohé hlavy mnoha států včetně ruského prezidenta či premiérů Španělska nebo Francie. Podobné konference pak proběhly i v následujících dvou letech.

Město má relativně hustou síť veřejné dopravy, jezdí tu autobusy, trolejbusy i tramvaje. Po Volze plují v sezoně velké osobní i nákladní lodě spojující Jaroslavl zejména s 50 km vzdáleným městem Kostroma, ale třeba i s dalekým Astrachanem. Letiště Tunoša, místo středeční letecké katastrofy, splňuje kriteria pro mezinárodní provoz. Za studené války bylo významnou sovětskou leteckou základnou.

Hlavní část města včetně historického centra leží na pravém břehu Volhy. Přes širokou řeku pak vedou dva silniční a jeden železniční most. S Moskvou spojuje Jarslavl dálnice. Autem je to do ruské metropole cca 3,5 hodiny.

MS ve fotbale 2018

Jaroslavl je i centrem sportu, kromě hokeje i fotbalu (fotbalový tým Šinnik Jaroslavl hraje druhou ligu). Hokejisté měli k dispozici moderní “Arenu 2000 – Lokomotiv” pro téměř 10 000 diváků, kde se ale odehrávají také velké kulturní akce. K již zmíněnému MS ve fotbale v roce 2018 zde má vyrůst moderní fotbalový stadion.

Stejně jako kolem Moskvy i obyvatelé Jaroslavle mají na blízkém venkově své dači (víkendové domky). Významným místem pro rekreaci je řeka Volha.

K nejmodernějším stavbám a objektům dnešní Jaroslavle patří čtyřhvězdičkový Ring Premier Hotel, velké nákupní středisko Metro (naše Makro) a moderní nákupní a zábavní centrum Farao.

Mezi nejslavnějšími rodáky byla určitě Valentina Těreškovová, první žena světa, která vzlétla do vesmíru (v červnu 1963), ruský vládce ze 13. století Alexandr Něvský, či slavný básník 19. století Nikolaj Alexejevič Někrasov.