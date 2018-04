Jaroš oslavil úspěch na K2 českou bramboračkou. První fotky z vrcholu

„Když jsem šel k vrcholu, několikrát jsem se zamyslel nad tím, že to možná dám… A najednou se mi začaly rojit myšlenky, že by to mohlo být naposledy - pak se člověku začnou drát slzy do očí, zakucká se a snaží se dělat jakoby nic, aby si toho nikdo nevšiml,“ řekl Radek Jaroš v rozhovoru s redaktorkou Českého rozhlasu Lucií Výbornou těsně po návratu do základního tábora.

Na pátý pokus se mu podařilo vylézt na K2 - na jejím vrcholu stanul v sobotu po 16. hodině místního času. Po něm se nahoru dostal i parťák Honza „Tráva“ Trávníček. Třetí z expedice, Petr „Miska“ Mašek, se vrátil do čtvrtého výškového tábora.

Do bezpečí základního tábora se Jaroš vrátil už v neděli okolo 20. hodiny místního času, s předstihem proti Maškovi a Trávníčkovi, kteří do základního tábora sestoupili v pondělí. Mašek nevyloučil, že se o výstup na K2 ještě znovu pokusí, v sobotu mu v tom patrně zabránily potíže s rychlou aklimatizací.

Kromě české bramboračky si Jaroš pochutnal i na těstovinách.

Šestnáctihodinový náročný výstup

Samotný výstup byl velmi obtížný. „Radek k vrcholu vyrazil o půlnoci zdejšího času, výstup tedy trval neuvěřitelných 16 hodin,“ popsala ze základního tábora Lucie Výborná, která výpravu doprovází. „Byly to obrovské nervy, které samozřejmě následovala velká radost. Tím spíše, že na vrcholu K2 o něco později stanul i Honza Trávníček,“ dodala Výborná.

Nejtěžší osmitisícovka

K2, Hora hor K2 se nachází v pohoří Karakorum na hranicích Pakistánu a Číny v oblasti ledovce Baltoro.

Hora, která se vypíná do výšky 8 611 metrů si dodnes zachovala i domorodé názvy Chogori a čínské pojmenování Qogir.

Ve srovnání s ostatními osmitisícovkami je často označována jako Hora hor pro svou neodolatelnou krásu, tvar a majestátnost. Pro horolezce je K2 věčnou výzvou, nejobtížnější osmitisícovkou , od prvopočátku dobývanou jen velmi těžce, urputně, krok za krokem.

K2 byla poprvé zdolána roku 1954 a po té až roku 1977, což nemá obdoby

Jaroš a Trávníček jsou teprve čtvrtý a pátý Čech, kterým se podařilo stát na vrcholu druhé nejvyšší hory světa. Ačkoliv je jen o necelých 240 metrů nižší než Mount Everest, horolezci její zlezení považují za daleko obtížnější a nebezpečnější. Uvádí se, že si hora vezme život každého čtvrtého až pátého horolezce.

Rizikovější je přitom sestup, který byl dramatický i v tomto případě a provázelo ho velmi špatné počasí. „Ještě když byli kluci nahoře, přerušilo se nám spojení, takže jsme nevěděli, zda jsou vůbec naživu. Teprve v neděli brzy ráno jsme se dozvěděli, že se Radek a Honza z vrcholu v pořádku dostali do čtvrtého tábora,“ říká Výborná.

„Celou expedici jsme sledovali s velkým napětím, v sobotu to bylo opravdu o nervy. Úspěch Radkovi samozřejmě velmi přejeme, já osobně si myslím, že si Radek najde další výzvu. Na světě je přece ještě spousta hor, na které vylezl jen málokdo,“ usmívá se Michal Maďar, generální ředitel společnosti ČP INVEST, která je Jarošovým generálním partnerem.