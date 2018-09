VIDEO: Jágr trénuje na elektrokole. Zbývá kousíček, komentuje kariéru

Novou sezonu odstartuje Jaromír Jágr s týmem Rytíři Kladno 8. září, postaví se Frýdku-Místku. Součástí jeho letního tréninkového režimu, který on sám označil za hodně špatný, byla i jízda na koloběžce.

„Když jsem chtěl před třemi nebo čtyřmi lety změnit letní přípravu a přemýšlel jsem, co by bylo ideální k mé váze i věku, šel jsem se podívat do sportovního obchodu a viděl jsem tam koloběžky. Říkal jsem si, že to možná je něco, co mi dá největší sílu do nohou. Tedy přesně to, co potřebuju. Protože jízda na koloběžce a bruslení se mi zdá skoro stejné,“ prozradil hokejový útočník.

V Janských Lázních navíc poprvé vyzkoušel i jízdu na elektrokole. „Proč jsem nevěděl dřív, že něco takového existuje?“ divil se.



„Jsem hrozně nadšený. V těchto kopcích bych to na normálním kole nedal. Je to skvělý, máš tam pět kategorií a můžeš si řídit, jak chceš, nemusíš to tlačit, můžeš pořád jezdit. Když ti dojdou síly, dáš si víc pomoci,“ liboval si.

I když se necítí nejlépe, motivací mu jsou mladší hráči. „Hrát proti dvacetiletým hráčům, kteří jsou na tom fyzicky lépe, jsou rychlejší, možná ne silnější, ale stoprocentně rychlejší, je motivující. Ta rychlost v současném hokeji opravdu rozhoduje, je více méně jedno, kolik máš zkušeností. Jakmile tam není fyzická připravenost a ta rychlost, tak je to špatný,“ tvrdí legendární hokejista.

O tom, co bude dělat po konci kariéry, zatím Jágr nepřemýšlel. „Na to je myslím příliš brzo. A bylo by to nefér vůči mému současnému zaměstnání. Já věřím tomu, že když něco děláš, i když je to třeba v tom posledním stádiu nebo stupni a mám kousíček před ukončením, stále by ses měl stoprocentně soustředit na svou práci. I když ti třeba zbývá týden, 14 dní, rok. Ale dokud to opravdu neskončí, tak bys neměl myslet na nic jinýho. Jinak to nemá cenu,“ dodal zlomeným hlasem.