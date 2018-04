Jaro začalo, obujte tretry!

Rozsvítíme města!

Na osm míst letos zavítá oblíbená série nočních běhů s čelovkami – Night Run 2016. Již 3. ročník zážitkové akce odstartuje 16. dubna 2016 v Ostravě, aby pak 23. dubna 2016 zavítal do Hradce Králové, 14. května do Brna, 13. srpna do Mostu, 27. srpna do Plzně , 24. září do Prahy a vyvrcholí 8. a 15. října v Českých Budějovicích a Olomouci.

První z nočních závodů se poběží v moravskoslezské metropoli

A co si pro vás organizátoři na dva první závody, které odstartují na jaře, připravili? V Ostravě se můžete těšit na zážitkový běh na 10 a 5 kilometrů. Právě ve druhém případě půjde o takzvaný Avon růžový běh proti rakovině prsu a ti, kdo jej poběží, tak svým startovným přispějí na výzkum a prevenci tohoto onemocnění.

Poběží se centrem Ostravy a jeho okolím – startovní výstřel zazní na Masarykově náměstí a trať bude pokračovat do Komenského sadů a zpět na náměstí podél řeky Ostravice. A na své si přijdou i děti – dětský pohár RWE KIDS CUP je určen všem běžeckým juniorům ve věku od šesti do čtrnácti let. Rodinám je pak určen BOSCH FAMILY RUN.

Maséři, poradci i sportovní značky

Nejen perník, ale také půlmaraton proslavil Pardubice. Letos se zde poběží už podesáté

Velmi podobný program vás čeká i v Hradci Králové. Night Run se poběží v centru města a jeho bezprostředním okolí; trasa totiž povede podél Labe. Východočeské město nabídne i závod pro děti, nepoběží se ale rodinný závod. V Brně si můžete zaběhnout trasu na 10 a 5 kilometrů v okolí Svratky a Brna - Jih.

Kromě nevšedního zážitku, kdy budete mít šanci proběhnout se za svitu vlastních čelovek potemnělými ulicemi vybraných měst, se můžete těšit na pestrý program! Samozřejmostí je EXPO městečko před startem, kde si vyzvednete startovní balíček a budete moci zakoupit běžeckou výbavu se slevou u partnerů závodu. Zcela zdarma si ale po doběhnutí budete moci dopřát sportovní masáž v ALPA stanu nebo se poradit s výživovým poradcem. Součástí této velké noční události bude i zábavný program.

Za mistry do Pardubic

Zkušenější vytrvalostní běžci, kteří v zimních měsících nezaháleli, určitě mají dost sil na každoroční Mistrovství České republiky v půlmaratonu, které se v posledních deseti letech tradičně koná v rámci Pardubického vinařského půlmaratonu.

Poměřit si své síly na trase dlouhé 21 kilometrů a 197 metrů můžete s ostatními 16. dubna 2016. Letos organizátoři očekávají 1500 účastníků, mezi kterými už tradičně budou i zahraniční závodníci, včetně špiček například z Keni a dalších afrických zemí.

Kategorií si organizátoři letos připravili skutečně mnoho – poběží děti i dospělí, profesionálové i amatéři, tandemy i hendikepovaní. Kromě klasického běhu je možné závodit také na koloběžce. Ti, kdo se na celou trať necítí, mohou běžet takzvanou Pernštejnskou desítku nebo Lidový běh Vaňka Vaňhy na 1700 metrů.