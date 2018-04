Jaro nejaro, v Alpách se lyžuje dál

Levnější lyžování

Lyžovat se pořád dá i v levnějších střediscích v jižní části francouzských Alp. V Orciere-Merlette je od 25 do 45 cm mokrého sněhu a v Risoulu od 20 do 30 cm. Více sněhu hlásí Puy St. Vincent, kde je od deseti do 70 cm. V Superdévoluy leží od 40 cm do metru sněhu a je možné na rozdíl od ostatních středisek v jižních Alpách je zde stále v provozu většina sjezdovek a vleků.