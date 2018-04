Jaro a slavnosti v zahradách: bylinkových, klášterních i kuchyňských

Ať už pěstujete bylinky v malém, tedy v truhlících na okenním parapetu, anebo jste se pustili do větších projektů a postavili si třeba vlastní bylinkovou spirálu, výlety do speciálních zahrad vás nikdy nezklamou.

Každá je jiná, každá pracuje s jinou koncepcí a leckde také pořádají nejrůznější akce a kurzy. Záleží jen na vás, zda takový výlet věnujete lovu nápadů, objevování a rozvíjení znalostí, jednoduchému odpočinku uprostřed přírody anebo nakupování čajů, esencí, mastí a jiných výrobků.

Bylinková zahrada Tiree Chmelar ve Valticích

Bylinková zahrada v zahradě zámku ve Valticích je milým doplňkem ke komponované krajině Lednicko-valtického areálu, zapsané mezi památkami UNESCO. Nechte se pozvat na slavnostní otevření, které se koná v sobotu 16. května od 11.00 hodin. Bylinkáři budou obdivovat naučné záhony, věnované zejména léčivým rostlinám, pro rodiny s dětmi je ve stinné části zahrady připraveno posezení s pískovištěm, nechybí ani obchůdek ve skleníku přímo v zahradě.

Kuriozitou je „jedlý“ záhon s rychle rostoucími bylinkami, vhodnými k časté sklizni - ochutnat můžete třeba potočnici, šruchu nebo jedlé chryzantémy. Můžete si také vybrat některý z kurzů, zaměřených na využití bylin nejenom v kuchyni a k domácímu léčení, ale také k výrobě vlastní přírodní kosmetiky.

Vstupenka pro dospělé stojí 40 Kč, děti od 6 do 15 let a senioři zaplatí 30 Kč, rodinné vstupné vás vyjde na rovných 100 Kč a roční permanentka na 200 Kč. Otevřeno je denně až do konce září, v říjnu v pátek a o víkendech.

Kuchyňská zahrada na zámku Veltrusy

Na zámku Veltrusy si prohlédnete neobyčejné kuchyňské zahrady.

Zámek Veltrusy, barokní perlu středních Čech, poničily povodně v roce 2002. Letos se otevře po dlouhých třinácti letech obnovy, už nyní se ovšem můžete projít rozlehlým zámeckým parkem s řadou romantických staveb a prohlédnout si také historický skleník s kuchyňskými zahradami.

Prohlídka je spojená s výkladem o historii zámku, dozvíte se také řadu zajímavostí o samotné zahradě - například o unikátním a dodnes funkčním topném systému pod pěstebními stoly ve skleníku. Některé z květin, které ve veltruské zahradě uvidíte, tu rostly už v době jejího založení na konci 18. století.

Prohlídka stojí 40 Kč pro dospělé, 30 Kč děti a seniory, rodinné vstupné vás vyjde na 110 Kč. Park je otevřen denně od úsvitu do soumraku.

Bylinková zahrada svaté Hildegardy v Čejkovicích

Společnost SONNENTOR už řadu let vyrábí bio-čaje a bio-koření. Jejich bylinkový ráj najdete v Čejkovicích na jižní Moravě. Vzorem pro bylinkovou zahradu svaté Hildegardy se staly středověké klášterní zahrady – geometrické a funkční, propojené kamennými cestičkami, plné bylinek a léčivých rostlin, ale také zeleniny a užitkových plodin, které se zpracovávaly v klášterních kuchyních.

V levandulových polích to voní Středomořím.

Kromě zahrady jste zváni i na prohlídky voňavých skladů a výrobních prostor, kde budete svědky vzniku čajového sáčku od sklizně až po výrobu.

Zážitková exkurze pro dospělé stojí 50 Kč, studenti a senioři zaplatí 30 Kč, děti do 15 let v doprovodu rodičů mají vstup zdarma. Otevřeno je v červnu, říjnu a listopadu o víkendech od 10.00 do 14.00 hodin (prohlídky začínají vždy v celou hodinu), od července do konce září ve všedních dnech ve 12.00 a 14.00 hodin. Areál si můžete prohlédnout také v rámci Čejkovických bylinných slavností, které se konají v neděli 6. září.

Zahrady Botanicus v Ostré

Zahrady u historického centra řemesel a umění představují ekologicky obhospodařovaný systém vzájemně propojených produkčních a okrasných ploch, kde se pěstují suroviny pro kosmetiku a další výrobky společnosti Botanicus.

Hned u vstupu z vesničky historických řemesel vás přivítá klášterní zahrada, na ni navazuje bílá zahrada, zeleninová zahrada a zahrada jedlých rostlin… a pak už nebudete vědět, kam dřív, protože zahradní komplex doslova hýří nápady. Děti bude zajímat především bludiště, bylinkáři ocení zahradu bylin a koření či levandulové pole s náladou Středomoří.

Každou sobotu až do začátku září zpestří program divadelní a kejklířské představení, v programu nechybí ani dvě historické slavnosti – v sobotu 23. května Festival jara a v sobotu 19. září Festival podzimu.

Vstupné do centra řemesel a bylinných zahrad stojí 99 Kč pro dospělé, 60 Kč pro děti, studenty a seniory. Otevřeno je do 4. října denně kromě pondělí od 9.00 do 16.00 hodin, o víkendech a v červenci a srpnu do 17.00 hodin. Obchod, kde můžete kromě klasického sortimentu kosmetiky koupit také ovoce a zeleninu přímo ze zahrad, má otevřeno až do 20. prosince 2015.

Bylinková zahrada v Kuksu

Barokní areál v Kuksu letos otevřel po bezmála dvouleté rekonstrukci. Kromě střech, fasád, interiérů a hospodářských budov, které budou sloužit jako výstavní a konferenční prostory, se obnovy dočkala i původní bylinková zahrada.

Podobně jako barokní památka získala zpět svůj lesk z dob největší slávy na přelomu 17. a 18. století, kdy v ní členové řádu Milosrdných bratří pěstovali bylinky a ovoce. Ve 144 záhoncích můžete vidět ukázky historického pěstování bylin, v budoucnu se počítá i s prodejem různých výrobků a sušených bylinek.

Kam se ještě vypravit za bylinkami?

O neobvyklou zahradu s bylinkami a zeleninou v geometricky tvarovaných záhonech se zahradníci na Kratochvíli starali už v době renesance.

Třeba tam, kde bývaly okrasné zeleninové záhony už před staletími – do zahrady u renesančního zámku Kratochvíle. U severní zdi zahrady dodnes objevíte neobvyklou renesanční zahradu s bylinkami a zeleninou v pečlivě geometricky tvarovaných záhonech.

V Českém Krumlově zve k prohlídce zahrada Kouzelné bylinky, která vznikla v souvislosti s natáčením stejnojmenného televizního seriálu. Najdete ji v Důlní ulici, přibližně 100 metrů od parkoviště u hlavního vchodu do Zámecké zahrady.

V areálu Domova svatého Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem, kde pečují o pacienty s roztroušenou sklerózou, leží bylinková zahrada Josefa Kamela. Pokud jste tu ještě nebyli, k seznámení můžete využít třeba Svatoanenské zahradní slavnosti, den s bohatým rodinným programem, komentovanými prohlídkami zahrady a také ochutnávkami místních sirupů a likérů.