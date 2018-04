Jarní výlety do Brd a dalších míst, kam byl vstup zakázán

Letos v lednu armáda zpřístupnila velkou část bývalého vojenského prostoru v pohoří Brdy. Vznikla nová chráněná krajinná oblast a od konce května by mělo návštěvníkům začít sloužit prvních sedmdesát kilometrů značených tras. Postupně by síť turistických značek měla měřit necelých 200 kilometrů.

Kudy povedou?

Klub českých turistů se při navrhování nové sítě značených cest inspiroval značkami z první republiky, kdy přes Brdy vedla nejkratší trasa z Prahy až na Šumavu. Nejdelší nově značený úsek povede od Jinců severně od Příbrami přes Obecnici až k Rožmitálu pod Třemšínem.

Padrťské rybníky vznikly zřejmě v 16. století u dnes již zaniklé železářské vsi Padrť.

První červená značka by měla vést z Míšova k Padrťským rybníkům; sice jde zatím jen o čtyři kilometry, ale umožní vám prohlédnout si nejkrásnější část nově otevřené oblasti. Padrťské rybníky, Hořejší a Dolejší, vznikly zřejmě v 16. století u železářské vsi Padrť. Žijí tu například vydry a čápi černí, vzácně můžete zahlédnout orla mořského. Poblíž cesty z Míšova k Hořejšímu padrťskému rybníku navíc objevíte zbytky tajemného gotického kláštera.

Od Padrťských rybníků povede další značka k vrchu Praha (836 m), zdaleka viditelnému druhému nejvyššímu vrcholu Brd s televizním vysílačem a meteoradarem. Postupně vznikne i značka, vedoucí od Padrtí k Dobřívu se známým vodním hamrem; cestou můžete navštívit zříceninu hradu Dršťka.

Tři Trubky a nový Dům přírody

K nejkrásnějším místům Brd patří údolí potoka Reserva.

Strašice a tankovou střelnici dobře znají všichni, kdo sem v červnu jezdí na Den pozemního vojska Bahna. Značka ze Strašic vás údolím potoka Klabava povede kolem bývalé hájovny Amerika k loveckému zámečku Tři Trubky, který si uprostřed lesů nechal roku 1891 postavit hrabě Jeroným Colloredo-Mansfeld. Památkově chráněný zámeček v údolí Padrťského potoka se má stát jednou ze vstupních bran do unikátní přírody na území CHKO Brdy a během dalších let by tu měl vzniknout nový Dům přírody Brd.

Na konci jara se projdete i po severozápadě vojenského prostoru kolem zříceniny hradu Valdek. K návštěvě láká například zaniklá vesnice Hrachoviště anebo Jedová hora se šachtou Barbora a 72 metrů hlubokou těžební jámou, do níž je možné nahlédnout přes zábradlí a bytelnou mříž. Vaší pozornosti by neměl uniknout ani skalní útvar Jindřichova skála. Otvírá se z ní výhled na zříceninu hradu Valdek a pod ní je jedno z velkých brdských kamenných moří.

Akce Bílý kámen otevře na jediný den Libavou

Na jediný den v roce se v rámci cykloturistické akce Bílý kámen otevírá vojenský prostor Libavá.

Od ledna se zmenšily i hranice vojenského prostoru Libavá, který se ovšem pro veřejnost otevírá jen výjimečně. Letos to bude na jediný den v rámci cykloturistické akce Bílý kámen, který láká zájemce od roku 1994. Je nejvyšší čas začít plánovat, protože oním dnem D bude neděle 1. května; vojenský prostor se otevře od 7 do 16 hodin.

Doprovodný program zahrnuje například křest knihy Pramen řeky Odry přímo u pramene i prohlídky obvykle nepřístupných míst, třeba střelecké pozorovatelny, poutního kostela ve Staré Vodě či větrného mlýna ve Městě Libavá.

Tříkilometrový okruh vede přes skalní útvar Kazatelna nad Orlovem u Příbrami, bývá odtud vidět Šumava i Temelín.

Při návštěvě vojenského prostoru je třeba dodržet řadu pravidel. Samozřejmostí je držet se vyznačených tras, ale kromě toho například všichni cyklisté musejí mít cyklistickou přilbu a na celém území platí přísný zákaz fotografování a natáčení videí. Trasy povolené pro tento den, celoročně otevřené cyklostezky, vedoucí po okrajových částech vojenského území, a další důležité informace najdete na internetových stránkách akce.