Jarní výlet na Hruboskalsko

PAMÁTKY:

hrad Valdštejn - otevírá se 1. dubna, platí se vstupné. Původně gotický hrádek na skalním ostrohu je romanticky přestavěný. V místním kostele se často konají víkendové koncerty, v objektech hradu výstavy, na nádvoří šermířské souboje. zámek Hrubá Skála - otevírá se 1. dubna, za vstup na vyhlídkovou terasu a věž se platí vstupné. Výhledy na skalní město jsou srovnatelné s vyhlídkami na turistické cestě arboretum - sbírka volně rostoucích exotických stromů Hlavatice - skalní blok s kovovými schody umožňuje výhled na Turnovsko KDE SE NAJÍST:

dvě restaurace a jeden stánek v lázních Sedmihorky, levná hospoda na nedalekém koupališti, restaurace na zámku Hrubá Skála a u hradu Valdštejna PITNÉ PRAMENY:

Kořenského (pod Kapelníkem) a Amáliin (na Angrově stezce) PLACENÁ PARKOVIŠTĚ:

Sedmihorky (auto lze odstavit před placeným parkovištěm u lázní), zámek Hrubá Skála, lesní parkoviště Pelešany ŽELEZNICE:

z Turnova jezdí do Karlovic motorový vlak, ale bere jen velmi omezený počet bicyklů TIP PRO CYKLISTY:

Vyjeďte ze Sedmihorek okolo betonového koupaliště nahoru po silničce se zákazem vjezdu motorových vozidel. Minete romantické rybníčky a ocitnete se ve skalní soutěsce Brána. Vlevo nad vámi se vypíná několik věží zvaných Čertova ruka, vpravo se zjeví obří hranolovitá věž Maják a kousek za ní podobný Blatník. Pokračujte dál po asfaltce, ze které časem doleva odbočí žlutá turistická značka, až na křižovatku, kde odbočte doleva i vy a prudkými serpentinami vystoupejte ke hradu Valdštejn. Nazpátek se vraťte po červené značce, která vede po široké lesní cestě až na zámek Hrubá Skála. Po silnici s automobilovým provozem sjeďte do Doubravic, kde je pro auta zákaz vjezdu, ale vy pokračujte stoupáním a na konec prudkým sjezdem do Sedmihorek.