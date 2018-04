Jarní slavnost na mostě a písecké inspirace pro zajímavé výlety

Jarní slavnost na Kamenném mostě v Písku každý rok tradičně otevírá turistickou sezonu. Ta letošní vypukne v sobotu 26. března v 10 hodin a program bude pokračovat celý den. Na co se můžete těšit?

Tance, dětské dílny a flašinet

Jarní a letní slavnosti na Kamenném mostě zpestřují mozaiku kulturních a společenských akcí v Písku. Program letošní jarní oslavy začne českou besedou v provedení dětí i dospělých z baráčnické obce z Písku a Radomyšle. Během dne si užijete také loutkovou pohádku divadelního souboru Nitka, děti ve velkém stanu s dílničkami budou malovat sádrová zvířátka a kraslice, plést pomlázky nebo navlékat korálky.

V květnu se v Písku koná akce zvaná Cipískoviště, kdy na nábřeží vznikají obří fantastické sochy z písku.

Nachystaný je i skoro dvouhodinový blok zábavy a soutěží, taneční ukázky anebo vystoupení folklorního souboru Písečánek, dokonce možná přijde i flašinetář. Zbývá jen objednat hezké a teplé počasí, protože v tom případě chovatelé ze Záhoří uspořádají výstavu domácích zvířat, která děti znají od babiček z venkova.

Dobroty od slona

Jaro láká do přírody, třeba na výlet do Píseckých hor k rozhledně Jarník.

Do začátku 18. století, kdy byla jednotlivým domům přidělena domovní čísla, se budovy často nazývaly podle majitelů nebo domovních znamení. Tak tomu bylo i v případě několika domů v historické části Písku v čele s domem U slona, který stojí přímo naproti kamennému mostu. Snadno jej poznáte právě podle domovního znamení nad vchodem. Kdysi tu býval hostinec a bydlíval zde branný, který měl na starosti bránu na této straně mostu, zvanou Pražská.

Při slavnostech bývá nejenom na mostě, ale také před domem U Slona spousta stánků. V nich seženete nejenom pěkné řemeslné výrobky, ale i chlebové placky, sýry, koláče, sladkosti, perníčky a další pochoutky, ochutnáte rovněž vína z místní vinotéky. V domě U Slona bývají výstavy, nahlédnout můžete i na malebný dvorek.

Výletní inspirace: Velikonoční dílny, výstavy a Cipískoviště

Interaktivní výstava Dobrodruzi – Nová země mapuje osudy obyvatel Stodu, kteří se roku 1863 vydali hledat lepší život na Novém Zélandu.

Protože se jarní slavnost koná na Bílou sobotu, můžete s dětmi kromě slavnosti na mostě navštívit tradiční řemeslné dílny ve Sladovně, inspirované vším, co k Velikonocům patří. A když už tam budete, prohlédněte si nejenom celou Sladovnu, ale také dvě interaktivní výstavy Dobrodruzi – Nová země a Malá planeta, obě končí v neděli 24. dubna.

Písecká Sladovna nabízí dětem spoustu zábavy a zajímavé výstavy.

Bude-li vám přát počasí, můžete se vypravit na jarní výlet do Píseckých hor k rozhledně Jarník, pokud naopak bude pršet, schovejte se pod střechu na parádní střílečku do písecké Laser Areny. V květnu se pak do Písku vraťte na Cipískoviště, akci, při níž na nábřeží vznikají obří fantastické sochy z písku a provází ji řada koncertů, výstav, filmových představení, zábavných programů pro děti a sportovních soutěží, A nezapomeňte, že právě při Cipískovišti ve Sladovně otevřou nové výstavy pro letní sezonu!