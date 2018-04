Jarní lyžovačka kolem magické Sella Rondy

Na lyžích kolem masivu Sella ARABBA Patří mezi nejambicióznější střediska kolem masivu Sella. Dvě lanovky míří na vrchol Porta Vescovo do nadmořské výšky 2478 metrů. Odtud se rozbíhá několik středně obtížných (červených) a těžkých (černých) tratí dolů do údolí. Sjezdovky jsou příjemně členité a mají spád. PASSO PORDOI Na obě strany průsmyku Pordoi v nadmořské výšce 2239 metrů padá do údolí několik středně obtížných sjezdovek. Ideální místo pro trénink carvingu. Jde také o svahy, kde je sluníčko i odpoledne, a tak se u některých vleků tvoří fronty. V průsmyku je možné se i ubytovat, a to má jednu velkou výhodu, ráno pouze nasadíte lyže a užíváte si čerstvě vyfrézovaného "manšestru". VAL GARDENA Další z míst, která si užijí i náročnější lyžaři. Oblíbená sjezdovka, na které se jezdí i Světový pohár, vede z vrcholu Ciampinoi (2254 metrů nad mořem). Dolů do S. Cristiny se můžete pustit po červené i černé. Val Gardena patří mezi nejnavštěvovanější střediska v Dolomitech. MARMOLADA Lanovka se nebezpečně přehoupne před další kopec a za poškrábanými okénky je vidět náš cíl: Marmolada, země věčného ledu v nadmořské výšce 3342 metrů. Lanovka končí pod vrcholem a venku mrzne, až praští, je tady dobrých minus dvacet stupňů. Cestou dolů nás však čeká odměna: 12 kilometrů dlouhý sjezd po červené členité sjezdovce. Na Marmoladě se lyžuje celoročně. KOLEM MASIVU SELLA Obkroužit na lyžích magický masiv Sella, kam místní umístili děj mnoha legend, patří mezi nejčastější výlety v Dolomitech. Jde o 40 kilometrů sjezdovek vedoucích kolem masivu, oranžové šipky vás povedou ve směru hodinových ručiček, zelené obráceně. Místní upozorňují, že pokud chcete kolečko bezpečně stihnout, musíte vyrazit nejpozději v deset ráno. PIZZA NA LYŽÍCH Margarita, čtyři druhy sýrů, s mozarellou či parmskou šunkou - a to vše zabořeni do rozkládacího lehátka s tváří vystavenou slunci a přímo na sjezdovce.

K tomu je možné si objednat džbánek červeného vína a oběd zakončit výborným espresem. Tak vypadá lyžařská pohoda v Dolomitech. MŮŽE SE HODIT Jak se tam dostat

Z Prahy na Mnichov, Innsbruck, přes Brennerský průsmyk, z dálnice sjet u Bressanone, dále pak přes Brunico, Corvaru, Passo Campolongo až do Arabby. Z Brna do Vídně, na Graz, Villach, Lienz, Cortinu d'Ampezzo, Passo Falzarego až do Arabby. Ceny skipasů

Pokud chcete projet celou oblast, pořiďte si velký skipas, takzvaný Dolomiti superski. Mimo hlavní sezonu, která skončila 13. března, zaplatíte za jednodenní skipas 34 eur (dítě 29 eur), šest dnů vyjde na 167 eur (dítě 117 eur).