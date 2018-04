Jarní lyžařská pohádka na ledovcích

MŮŽE SE HODIT Jak se tam dostat Sölden leží na jih od Innsbrucku u hranic s Itálií, 35 kilometrů od dálnice A12, která spojuje Innsbruck se Švýcarskem. Cesta z Prahy autem trvá přibližně 8 hodin. Kolik to stojí Sölden je drahý. Jednodenní skipas v podobě čipové karty v hlavní sezoně vyjde dospělého na 39 eur. V jarním a letním období je to však úměrně sjízdným terénům méně, do 1. května 37 eur, od 17. května do podzimu 30,50 eur. Za čipovou kartu se platí záloha 2 eura, ty dostanete při vrácení skipasu zpět. Jarní tip Vždy v dubnu se koná na plošině Rettenbachu, na ledovcovém stadionu ve 2684 metrech obrovská show, která přesahuje hranice představivosti. Letos to byl popáté přechod Hannibala přes Alpy, od loňského roku následuje nové představení. Více na www.karthago.tv. Užitečné adresy

www.soelden.com

www.aqua-dome.at