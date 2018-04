Jarní lezení v italském Arcu: poslepu

Může se hodit Kde to je

Arco je lezecká oblast složená z padesáti menší areálů s tisícovkami výstupů. Většinou jde o vápencové cesty velmi dobře zajištěné moderními nýty a skobami vlepovanými do skály. Nejvíce výstupů má délku do padesáti metrů, ale dají se najít i cesty o deseti lanových délkách. Dá se tu kvůli dobrému počasí (oblast se nachází jižně od Dolomit) lézt od února do listopadu. Nikdy tu nesněží a v létě tu zase není nijak velké horko, protože vzduch ochlazuje velké jezero Garda. K pobytu tedy bohatě stačí lehký stan, spacák, batoh a pár euro na zaplacení kempu i místního stolního vína. Osobní auto vám dobře poslouží k přístupu pod skály. Budete mít výběr i z těch vzdálenějších útesů. Co dělat jiného

Lago di Garda je oblíbeným cílem nejen pro lezce, ale také pro cyklisty na horských kolech (překonají tu během krátké doby velká převýšení), plachtaře (bývá tu stálý vítr), paraglidery (nad vodou se dají nacvičovat akrobatické manévry) a turisty (zdejší zajištěné cesty ferraty jsou vyhlášené svojí obtížností). Jak se tam dostat

Autem lze jet přes Mnichov nebo Salzburg, dále přes Garmisch, Innsbruck, Brennerský průsmykem na Bolzano a odtud do Trenta. Třicet kilometrů od Trenta směrem na Veronu leží Lago di Garda. Z Prahy je to 750 kilometrů daleko.