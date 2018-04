Jarní ledovcové túry kolem Grossglockneru

Jak se tam dopravit Nejjednodušší je cesta osobním autem přes Salzburg, Bischofshofen, Zell am See a do Brucku, kde začíná placená vysokohorská silnice Grossglocknerstrasse. Tou se dojedeme do výšky 2400 m n.m. na bezplatné kryté parkoviště v místě zvaném Franz-Josefs-Höhe. Na cestu ze středu Čech je nutno počítat sedm hodin jízdy. Vlakem je možné dojet až do Zell am See, odkud jezdí po vysokohorské silnici několikrát denně autobus. Po cestě pozor na motorkáře a cyklisty, protože dvě kola jsou na zatáčkovité a prudce klesající silnici rychlejší než čtyři. Často se stává, že jedete v autě a v zatáčce vás předjede tatík s bříškem na horském kole a na rovince sportovec na silničním kole.