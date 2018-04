Jarní Jeseníky: vystoupejte za výhledy, které berou dech

Vodní elektrárna Dlouhé Stráně, jeden ze sedmi největších divů Česka

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně se pyšní několika „nej“ - největším vodním spádem, nejvyšším výkonem a největší rezervní vodní turbínou v Evropě.



Najdete ji v Hrubém Jeseníku v katastrálním území Rejhotice obce Loučná nad Desnou v okrese Šumperk. Jezdí k ní šesti-sedačková lanovka z blízkého lyžařského areálu Kouty, která končí čtyři a půl kilometru pod horní nádrží. Odtud lze pokračovat kyvadlovým minibusem, na kole nebo pešky lesem po dva a půl kilometru dlouhé červené turistické trase až na vrchol horní nádrže.

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně

Celoročně se můžete zúčastnit exkurzí do elektrárny, probíhají denně včetně svátků od 8 do 15 hodin. Je však potřeba se elektronicky objednat minimálně tři pracovní dny předem. Při prohlídce nahlédnete kromě jiného do technologických provozů pod zemí, navštívíte také dolní nádrž i impozantní horní nádrž v nadmořské výšce 1350 metrů na hoře Mravenečník.

Naučnou stezkou do nedotknutého Králického Sněžníku

Hledáte-li místo s divokou čistou přírodou, vydejte se do národní přírodní rezervace Králický Sněžník. Leží v centrální a vrcholové části stejnojmenného pohoří v nadmořské výšce 820 až 1424 metrů a rozkládá se na území Pardubického a Olomouckého kraje.

Oblastí vede naučná stezka Králický Sněžník s 15 zastaveními. Začíná na parkovišti v obci Dolní Morava nedaleko Ústí nad Orlicí a vede po žluté turistické značce údolím řeky Moravy až k jejímu prameni pod vrcholem Králického Sněžníku. Odtud můžete pokračovat po červené turistické značce k rozcestí nad Adéliným pramenem, odkud vede po žluté značce a končí v nadmořské výšce 899 metrů u chaty Návrší. Cesta je dlouhá zhruba 14 kilometrů.

Praděd – vzhůru na nejvyšší horu Moravy

Televizní vysílač s rozhlednou na Pradědu, nejvyšší hoře Moravy

Se svými 1492 metry je Praděd nejvyšší horou Moravy a zároveň nejvyšším vrcholem Hrubého a Nízkého Jeseníku. Na jeho vrcholku stojí televizní vysílač s rozhlednou, jehož vrchol je nejvyšším pevným, byť umělým, bodem České republiky.



Z veřejně přístupné vyhlídky ve výšce 73 metrů je za dobrého počasí vidět Sněžka, Lysá hora a Radhošť. Budete-li mít štěstí, spatříte z dálky také Vysoké Tatry a Malou Fatru na Slovensku.

Vydat se na Praděd můžete jak po pěších stezkách, tak i po cyklistických trasách. Výstup si můžete zkrátit také autem nebo tamní kyvadlovou dopravou.

Uhlířský vrch u Bruntálu: jedna z nejmladších sopek v České republice

Přírodní památka Uhlířský vrch je zřejmě nejznámější z pětice sopek Nízkého Jeseníku. Je také jedna z nejmladších, od poslední erupce neuplynulo více než 1,7 milionu let.

Najdete ji asi tři kilometry jihozápadně od Bruntálu. Na jejím vršku, v nadmořské výšce 672 metrů n. m., stojí barokní kostel Panny Marie Pomocné, odkud je krásný výhled na Nízký a Hrubý Jeseník.



Barokní kostelík na Uhlířském vrchu u Bruntálu

Na Uhlířský vrch vede asfaltová cesta lemovaná lipovou alejí, auta ale po ní nesmějí. Chcete-li spatřit pozůstatky sopečné minulosti, sejděte po zelené turistické značce do opuštěného lomu, který je chráněnou přírodní památkou. Tam spatříte asi 40 metrů vysoký průřez červeným sopečným tufem. Jsou to drobné útržky lávy, které sopka vyvrhovala ještě ve žhavotekutém nebo plastickém stavu. Uhlířský vrch je nejpozoruhodnější lokalitou svého druhu u nás.

Vyhlídkové skály v okolí Rabštejna

Pokochat se výhledem do jarní krajiny můžete z vyhlídkových skal a zříceniny hradu Rabštejn v Hraběšické hornatině, dva kilometry severně od Bedřichova. Z vyhlídky na vrcholu zadních skal, kam lze vylézt po dřevěném žebříku ve skalní puklině, dohlédnete na Jeseníky a na druhé straně až na Hanou.

Hrad Rabštejn, jehož trosky stojí na svahu horského hřbetu svažujícího se do údolí říčky Oskavy, byl nejvýše položeným hradem historické Moravy. Ze samotného hradu se dochovaly jen zbytky zdí, jimiž se procházelo do hradního dvora. Na svém místě stojí dodnes také zbytky okružního zdiva předhradí a stopy hradního příkopu.