Jarní Alpy. Tipy na střediska, kde mají superslevy nebo skipas zdarma

Na ledovci si zalyžujete i v létě Ani v dubnu však lyžařská sezona v Alpách nekončí. Mnoho rakouských či italských ledovců funguje ještě v květnu. Například tyrolský Hintertux dokonce celoročně. Právě rakouský Hintertux bývá mezi fajnšmekry považován za jedno z nejlepších ledovcových lyžování. Nedávno dokonce získal ocenění od týmu Skiresort International Service jako nejlepší lyžařská ledovcová oblast na světě. Lyžuje se zde na necelých dvaceti kilometrech sjezdovek, na ně navazuje dalších asi 600 kilometrů v Zillertalském údolí, které fungují jen během zimních měsíců. Lanovky zde zastavují v nadmořské výšce 3 250 metrů, kde je vyhlídková terasa. Většina sjezdovek má červenou barvu. Více na www.tux.at.

Velmi oblíbený je také Stubaiský ledovec. Lyžuje se tu od října do června. 24 moderních lanovek a vleků lyžaře vyváží do nadmořské výšky 3 150 metrů. Je tu i dětské centrum a skipas zdarma pro děti do deseti let.

Nejvyšší položenou oblastí v Rakousku je Pitztalský ledovec, kde se jezdí až do 3 440 metrů, a to od září do poloviny května. I tady lyžují děti do deseti let zdarma. Přímo na ledovci je 28 kilometrů převážně červeně laděných sjezdovek. Více na

www.pitztal.com. Kam ještě vyrazit do Rakouska na ledovec Na většině ledovců se lyžuje do půlky května. Ledovec Kaunertal - www.kaunertal.com.

Ledovec Hintertux jediný ledovec s celoročním provozem – www.zillertal.at, www.tux.at

Sölden – www.solden.at

Kaprun/Kitzsteinhorn – www.kitzsteinhorn.at

Dachstein – ledovec Ramsau, www.derdachstein.at, www.ramsau.com Kam do Itálie, Švýcarska či Francie Do začátku května se lyžuje i na italských ledovcích Schnalstal a Sulden. V Suldenu, který nabízí za dobrých podmínek až 40 kilometrů tratí, jsou tratě k dispozici do 8. května a lanovky jezdí do nadmořské výšky 3 250 metrů. Při dobrých sněhových podmínkách tu lze vyzkoušet jeden z nejdelších sjezdů v Alpách: 11 kilometrů až do vesničky Sulden. Více na www.sulden.com.

Znalci říkají, že ještě lepší ledovcové lyžování v Itálii je ve Schnalstalu s celoročním provozem. Pokud se jezdí až dolů do údolí, lze využít 35 kilometrů tratí. Vleky mají odstávku od 2. května do 10. června. V létě se pak dá lyžovat na pěti, maximálně osmi kilometrech tratí.

Ani ve Švýcarsku sezona nekončí: nejdéle jedou střediska Engelberg či Davos. Ve Francii je stálicí dobrých podmínek třeba Tignes a Val D’Isere. Tignes bude fungovat do 8. května a Val d’Isere do 1. května.

Do Tignes se dá vyrazit i v létě na ledovec Grande Motte. Lyžuje se zde do 8. května, potom od 16. června do 4. září. (www.tignes.net). Další francouzský ledovec je v Les 2 Alpes. Otevřeno mají i v létě, a to od 18. června do 28. srpna. Více na www.les2alpes.com.