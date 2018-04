Japonsko vyjde vstříc turistům, zakáže turecké záchody

Japonsko, které je známé ultramoderními a technologicky vyspělými toaletami, stále ještě v některých turistických lokalitách disponuje takzvanými tureckými záchodky, které tvoří jen díra v podlaze a kolem ní vyznačená stupátka.

Podle japonského úřadu pro turistický ruch je řeč o zhruba 40 procentech toalet, jimiž je vybaveno na 4 000 turistických lokalit. A protože japonská vláda chce uvítat zahraniční návštěvníky země co nejlépe, uhradí třetinu nákladů na výměnu tureckých záchodků za moderní toalety, kde nesmí chybět trysky s vodou či vyhřívané sedátko.

Průzkum, který si nechal udělat japonský výrobce toalet Toto, zjistil, že osm z deseti zahraničních turistů dává přednost záchodům západního typu, na něž se mohou posadit, namísto tureckých záchodků, nad nimiž musí balancovat v podřepu.

Někteří turisté jednoduše nevědí, jak turecké záchodky používat, jiným připadají nehygienické a starší osoby s bolavými koleny mají problém se po vykonání potřeby zvednout.

„Naším cílem je uvítat miliony zahraničních návštěvníků Japonska tak, aby si naši zemi co nejlépe užili s co nejmenším stresem,“ řekl agentuře AFP Akihiko Jamakoši, odpovědný činitel japonského turistického úřadu. Japonsko předpokládá, že v roce 2020 do země zavítá 40 milionů turistů, zatímco v roce 2016 to bylo 24 milionů.