Japonské Nagano, rok poté

Třicetiletý Joširu a jeho sedmadvacetiletá manželka Jukio přivádí svého pětiletého chlapečka do chrámu Zenkódži v Naganu. Své role se ujímá místní kněz. Jakási obdoba našeho svatého přijímání může začít.

Přestože je jméno japonského Nagana u nás už navždy spjato s triumfálním vítězstvím českých hokejistů na loňské olympiádě, symbolem města je už po staletí právě Zenkódži.

A letos bude k jeho tóram (typickým branám) směřovat určitě daleko více lidí, než na zimní olympiádu. Od 10. dubna do 20. května zde totiž proběhne festival Gokaičó. Očekává se účast až osm milionů poutníků. Proč tolik? Festival patří k nějvětším svého druhu v celém Japonsku, naganský chrám je proslulý a především se Gokaičó koná pouze jednou za sedm let.

Protože o původu Zenkódži koluje několik legend, nedá se přesně určit, jak vlastně vznikl. Nejčastěji se říká, že byl založen v sedmém století jako buddhistická svatyně. Postupně byl dostavován a naposledy rekonstruován po velkém požáru (hlavním stavebním materiálem je dřevo) v roce 1918.

Zenkódži ovšem není jenom významnou stavbou. Právě v Naganu a v tomto chrámu zvlášť, se jasně zrcadlí "svět japonských protikladů".

K chrámu vede do kopečka jeden a půl kilometrů dlouhá třída Čúo-dóri. Ta začíná nedaleko stanice supermoderního rychlovlaku, který na několik desítek minut přiblížil Nagano hlavnímu městu Tokiu. Od až futuristického vlaku se člověk může pěšky za necelou půlhodinku volné chůze "přenést" do mystického světa chrámu, kde se převaluje dým z vonných tyčinek, kde Japonci přinášejí obětiny svým bohům (velmi často ovovce), ale kde školačky v uniformách a minisukních příliš nectí tradice svých předků a spíše je zajímá jejich kolektivní foto a nákupy v blízkých obchodech se suvenýry.

Pro turistu je prostě Zenkódži téměř synonymem pro Nagano.

Co ale ještě lze uvidět v tomto typicky japonském městě?

Typickém proto, že mnoho starého už zde nezůstalo, že jsou tady stovky obchodů, že předměstí lemují výrobní haly.

Návštěvníky sem lákají v zimě především nedaleké sjezdovky a po celý rok zase horké prameny, které Japonci zbožňují.

Další novou atrakcí byla olympiáda. Stále na ní mnoho obyvatel Nagana vzpomíná a někteří z nich složitě ze sebe vysoukají i jméno některého z českých hokejistů.

Olympiáda - stejně jako jména Hašek, Jágr, Svoboda - ale podle všeho zde po čase upadnou v zapomnění. Na rozdíl od nich, chrám Zenkódži přetrvá.

Může se hodit

JAK SE TAM DOSTAT: Více než dvacetkrát za den jede z Tokia (z centrálního nádraží se zastávkou přes tokijskou stanici Ueno) do Nagana supermoderní rychlovlak šinkansen, který na této trase nese jméno Asama. Cesta trvá podle počtu zastávek jednu hodinu dvacet až hodinu čtyřicet minut. Zpáteční lístek ovšem stojí přes dvě stě dolarů. Daleko výhodnější pro cestování vlakem po Japonsku je koupit si týdenní zlevněnou jízdenku na místní dráhy už u nás.

INFORMACE O ZENKÓDŽI: Informační kancelář v proslaveném naganském chrámu Zenkódži má telefon: 008126/2343591; fax: 008126/2352151; adresa: Motojoši-čó 491, Nagano, Japonsko. Ale pozor, časový posun je tady poměrně velký-osm hodin.

LYŽOVÁNÍ V OKOLÍ: Japonským Alpám, které jsou v okolí Nagana, se také říká "střecha země". Mnoho vrcholků zde totiž přesahuje 3000 metrů nad mořem. Proto je tady mnoho zajímavých a technicky velmi dobře vybavených lyžařských středisek. Lyžování je však v Japonsku dost drahá záležitost. Tady jsou některá střediska: Cugaike Kogen, Nozawa Onsen, Hakusan Ičirino, Iizuna, Išiuči Marujama, Kusacu Širane, Naeba, Togari, Happo One, Mjoko Suginohara/Kokusai, Sugadaira Kogen.