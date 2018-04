Janov otevřel nové muzeum

Obyvatelé v Janově na Bruntálsku oslavili 750 let od vzniku své obce.

"Jsem ráda, že se muzeum podařilo otevřít právě v rámci oslav sedmi set padesáti let od založení Janova," pochvalovala si janovská starostka Ludmila Fojtíková, zatímco na náměstí bavila diváky dobře vyzbrojená vojenská garda z nedalekých Zlatých Hor."Nemyslel jsem jen na turisty, ale také na místní školáky, které návštěva muzea přirozeně přivede k poznání minulosti jejich rodiště," svěřil se bývalý učitel dějepisu Jiří Rataj, který je autorem historické části muzejní expozice a iniciátorem celého projektu sobotních oslav.Vznik nového regionálního muzea zrovna v Janově na úpatí Jeseníků je o to cennější, že zdejším obyvatelům po více než půlstoletí poprvé připomíná, jaké bylo jejich městečko v dobách před rokem 1945. Až právě k tomuto datu zde téměř 700 let žilo pouze německé obyvatelstvo."Osud tomu chtěl, že po odsunu Němců přišli do zdejšího kraje lidé ze všech končin republiky včetně řeckých emigrantů. Chvíli se možná dalo žít s pocitem, že před rokem devatenáct set čtyřicet pět Janov třeba ani neexistoval, ale historii stejně neobelžete," naráží historik Jiří Rataj na skutečnost, že ještě dnes ne každý obyvatel pohraničí dokáže do nedávné minulosti upřímně pohlédnout."Proto také ve zdejším kraji neexistují prakticky žádná muzea a ani nevím, že by třeba někde na Osoblažsku měla vzniknout podobná expozice jako u nás," shrnuje Jiří Rataj.Sběratel Rudolf Játi pro nové janovské muzeum připravil expozici o starých zaniklých řemeslech."Muzeu jsem věnoval sbírkové předměty, které jsem skoro čtvrtstoletí získával po půdách nebo dokonce nacházel na smetištích," vysvětluje sběratel Rudolf Játi a namátkou ukazuje na raznici k výrobě rukavic, neboť janovští rukavičkáři byli kdysi vyhlášeni široko daleko.